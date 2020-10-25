拖兩年 劍龍級潛艦戰系性能提升終取得美方輸出許可

海軍於107-113年度編列74億1254萬餘元，透過中科院與美商洛克希德馬丁簽約執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，但此案紛擾不斷，遲至今年（109）都尚未開工。但海軍司令部近日表示，美方近期終於提供美方輸出許可證明文件，由中科院在今年8月4日交付海軍，全案已可依進度推展，定在111年完成岸置測試站建置及啟用，提供裝備接收裝艦前單機及系統整合測試，並可實施人員操作訓練。

「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」原本預定今年要在海軍戰鬥系統工廠建立岸置測試站，109年度編列3億8950萬餘元預算。但此案113年完成性能提升，114年系統配合修期執行相關維修保養任務需使用到岸置測試站時，相關測試裝備都已逾保固期，也尚未取得美方的輸出許可。

海軍司令部表示，因劍龍級潛艦戰鬥系統老舊及面臨失性商源等現況，藉由中科院與國外廠商合作，執行劍龍級潛艦戰鬥系統性能提升，汰換後可強化系統處理及運作功能，提高系統穩定度及可靠度，有效執行戰術作為，發揮潛艦作戰效能。

海軍司令部指出，此案執行期程為107至113年，中科院自107年開始與各廠針對裝備產製反安裝工程進行議約，108年12月18日完成各主、次項裝備簽約，美方於109年5月30日通過知會國會程序，中科院於109年8月4日交付海軍相關輸出許可核准證明文件，後續可依全案規劃進度推展，110至111年規劃執行人員訓練、裝備產製交運及交付部分文件，預定在111年完成岸置測試站建置及啟用，以提供裝備接收裝艦前單機及系統整合測試，並可實施人員操作訓練，以利人員熟悉裝備操作保養及後續維修測試。

海軍司令部表示，為避免全案因受美方審查核准程序延誤影響，造成裝備裝備逾保固期，海軍已管制此案各項裝備，必須由海軍接收且完成驗測全格後，才能列計保固。