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拖兩年 劍龍級潛艦戰系性能提升終取得美方輸出許可

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍於107-113年度編列74億1254萬餘元，透過中科院與美商洛克希德馬丁簽約執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，但此案紛擾不斷，遲至今年（109）都尚未開工。但海軍司令部近日表示，美方近期終於提供美方輸出許可證明文件，由中科院在今年8月4日交付海軍，全案已可依進度推展。圖／本報資料照，記者洪哲政／攝影
海軍於107-113年度編列74億1254萬餘元，透過中科院與美商洛克希德馬丁簽約執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，但此案紛擾不斷，遲至今年（109）都尚未開工。但海軍司令部近日表示，美方近期終於提供美方輸出許可證明文件，由中科院在今年8月4日交付海軍，全案已可依進度推展。圖／本報資料照，記者洪哲政／攝影

海軍於107-113年度編列74億1254萬餘元，透過中科院與美商洛克希德馬丁簽約執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，但此案紛擾不斷，遲至今年（109）都尚未開工。但海軍司令部近日表示，美方近期終於提供美方輸出許可證明文件，由中科院在今年8月4日交付海軍，全案已可依進度推展，定在111年完成岸置測試站建置及啟用，提供裝備接收裝艦前單機及系統整合測試，並可實施人員操作訓練。

「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」原本預定今年要在海軍戰鬥系統工廠建立岸置測試站，109年度編列3億8950萬餘元預算。但此案113年完成性能提升，114年系統配合修期執行相關維修保養任務需使用到岸置測試站時，相關測試裝備都已逾保固期，也尚未取得美方的輸出許可。

海軍司令部表示，因劍龍級潛艦戰鬥系統老舊及面臨失性商源等現況，藉由中科院與國外廠商合作，執行劍龍級潛艦戰鬥系統性能提升，汰換後可強化系統處理及運作功能，提高系統穩定度及可靠度，有效執行戰術作為，發揮潛艦作戰效能。

海軍司令部指出，此案執行期程為107至113年，中科院自107年開始與各廠針對裝備產製反安裝工程進行議約，108年12月18日完成各主、次項裝備簽約，美方於109年5月30日通過知會國會程序，中科院於109年8月4日交付海軍相關輸出許可核准證明文件，後續可依全案規劃進度推展，110至111年規劃執行人員訓練、裝備產製交運及交付部分文件，預定在111年完成岸置測試站建置及啟用，以提供裝備接收裝艦前單機及系統整合測試，並可實施人員操作訓練，以利人員熟悉裝備操作保養及後續維修測試。

海軍司令部表示，為避免全案因受美方審查核准程序延誤影響，造成裝備裝備逾保固期，海軍已管制此案各項裝備，必須由海軍接收且完成驗測全格後，才能列計保固。

海軍司令部表示，109年度預算編列裝備款3億3892萬5000元，規劃執行劍龍級潛艦戰鬥系統提升案重要工作。今年上下半年各要完成支付合約商裝備款項及提交海軍兩項技術文件。而中科院已與國外廠商完成主、次項裝備合約簽署，持續由中科院與國外廠商依約完成戰系裝備獲得及整合，海軍持續管制各裝備產及獲得進度。

將領參訪海軍戰系統工廠畫面。圖／中華民國空軍臉書粉絲專頁
將領參訪海軍戰系統工廠畫面。圖／中華民國空軍臉書粉絲專頁

海軍 中科院 潛艦

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