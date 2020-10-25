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陳雪生：軍人打仗戰死是他的天職 但百姓不要跟著去死

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
兩岸軍事對峙，來自馬祖的國民黨立委陳雪生日前在立法院質詢表示，共軍近月在馬祖對岸一線「從梅花到黃歧、小澄、定海邊防都換成解放軍，也就是完成作戰準備」；「你說要老百姓軍民一家、同島一命，過去我贊成，現在反對，軍人打仗戰死是他的天職，但百姓不要跟著去死」。圖／翻攝立院視訊
兩岸軍事對峙，來自馬祖的國民黨立委陳雪生日前在立法院質詢表示，共軍近月在馬祖對岸一線「從梅花到黃歧、小澄、定海邊防都換成解放軍，也就是完成作戰準備」；「你說要老百姓軍民一家、同島一命，過去我贊成，現在反對，軍人打仗戰死是他的天職，但百姓不要跟著去死」。圖／翻攝立院視訊

兩岸軍事對峙，馬祖藉國民黨立委陳雪生日前在立法院質詢表示，共軍近月在馬祖對岸一線「從梅花到黃歧、小澄、定海邊防都換成解放軍，也就是完成作戰準備」；「你說要老百姓軍民一家、同島一命，過去我贊成，現在反對，軍人打仗戰死是他的天職，但百姓不要跟著去死」。

陳雪生日前在立法院外交及國防委員會向國防部長嚴德發質詢表示，解放軍東部戰區發言人張春暉近期叫戰，當前台灣情勢，有七十一集團軍在徐州、七十二集團在曹州，七十三集團軍在廈門，東引對面的明德、三都澳部署有軍艦與海軍潛艦基地，因此有很多記者拍到東引附近有潛艇出現。

陳雪生稱，退伍將領包括退役的空軍副司令與政戰主任近期在媒體講話亂講。而軍情局有數位退役少將、上校被抓，「照這樣抓法，全馬祖的老百姓都可以抓了」，他們去大陸都曉得我們砲陣地在哪裡，240在哪裡、加農砲在哪裡，部署多少。這很荒唐，我們隨便一個中將、少將去對岸打高爾夫球，所洩露情報比他們還多，而總統到樂山基地巡視，送個鍋底，是小事，非常溫馨，背後卻可以把美國人照片照出來，「媒體赤裸裸」，刑警扣案就是蛛絲馬跡，情報人也是一樣的道理，根本全部曝光。

陳雪生質詢表示，我們在東引部署多少飛彈，「天弓飛彈記得嗎？」那時在李登輝前總統講說可以打到上海，中共文攻武嚇，他們1996年對莒光，當時「島上的人都跑光了」。而他曾到平潭，當地將軍山攻打馬祖計畫今已解密，我們以為共軍是要舢登島奪島再退出去，「不是這樣」，而是要用燒夷彈將整個莒光燒光，沒有所謂登陸。他請教國防部，媒體將東引雄一、雄二全曝光，台海發生戰爭，共軍艦艇和潛艦要出去，東引他評估「一個鐘頭內整個島毀滅，一個生物都沒有」，媒體造成恐慌，不用情報人員偵蒐，他要求國防部約束電視台和媒體。

立委向全場國防部將領說，對東引地區居民，國防部有無備案，萬一戰爭發生，老百姓如何處理，阿兵哥躲在防空洞操作飛彈，但飛彈還沒發射，可能洞口就被封掉了，老百姓赤裸裸就要處理。

陳雪生透露，前兩個月是最緊張的時候，中共從梅花到黃歧、小澄、定海邊防都換成解放軍，也就是完成作戰準備，馬祖守軍守備力量夠嗎？「你說守備好，非常好」，那把這些人先放到東引去，放到馬祖前線去。現在主張打仗的有80%，反對中共的也有80%，什麼心態他不知道，年輕朋友沒有在那個地方待過，外島居民在砲火中長大，吃砲彈吃多了，不曉得戰爭的可怕，我們不希望戰爭，但是也不要是投降，戰死是軍人的天職，我們不會投降，部長你說對嗎？備詢的國防部長嚴德發說：對。

但陳雪生話鋒一轉：你說要老百姓軍民一家同島一命，過去我贊成，現在反對，軍人打仗戰死是他的天職，百姓不要跟去死。所以軍事要有審查制度，洩露國防機密要怎麼作，渲染過份了，很重要。

陳雪生 國防部 馬祖

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