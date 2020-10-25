東引新兵舍佔蛋黃區立委揚言抗爭 國防部允諾重新檢討

在兩岸軍事對峙氣氛高漲時，傳國防部將在東引興建新飛彈基地，國防部長嚴德發日前在立法院否認此事，稱相關建設是改善官兵生活設施的「興安專案」。國民黨馬祖立委陳雪生質詢時特別披露，新營舍可容納206名官兵，但因營舍要蓋在北竿的蛋黃區，「屆時施工時北竿民眾躺在那邊不讓你入場，就不是敦親睦鄰了」，國防部因此允諾全案位置重新檢討。

國防部月前公告「連江縣東引161軍事管制區」及限建範圍，空軍也公告將耗資4億元進行「新建統包工程」。有媒體報導宣稱國軍將藉此進駐新型天弓三型地對地飛彈、射程400公里的雄三陸攻型飛彈及尚未曝光射程達1000公里的雄風二E巡弋飛彈。

陳雪生日前在立法院外交及國防委員會表示，媒體報導空軍耗資四億元在東引興建雄三飛彈基地，但事實上「不是那麼回事」。備詢的嚴德發接話：是「興安專案」（改善官兵住宿的新營舍）。

陳雪生表示，新竹542旅興安專案啟用時，蔡總統曾宣示此案三項原則，即周延工程設計、如期如質完工與落實敦親睦鄰。他說，北竿此案配屬單位206人，但「北竿部隊僅幾百人，佔了一半」。且軍方新營舍佔掉當地「蛋黃區」一半，包括北竿運動中心、國中運動中心與合宜住宅、油電大樓等地區，他要求國防部「計畫能否重新檢討？」「否則屆時施工時北竿民眾躺在那邊不讓你入場，就不是敦親睦鄰了」。

對立委要求，嚴德發允諾現地勘查，並重新檢討。