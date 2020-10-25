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共機擾台戰機隨時起降 空軍清泉崗：不得已請居民諒解

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
空軍清泉崗基地最近戰機起降頻繁，非「環保時段」也飛。記者游振昇／攝影
空軍清泉崗基地最近戰機起降頻繁，非「環保時段」也飛。記者游振昇／攝影

最近共機擾台頻繁，從深夜到凌晨都有，空軍清泉崗基地戰機也立即起飛執行任務，軍方都主動向機場附近居民說明，我國戰機在「非環保時段」起降是不得已作法，請居民諒解，多數居民都知道原因說可體諒，還有人直接表明「都是阿共啦」。

空軍駐清泉崗基地的第3聯隊表示，最近基地內戰機起降多，有時在非環保時段，晚上或清晨，會影響機場附近居民安寧，聯隊主動拜訪機場附近當地里長，或向居民說明，軍方平時戰機起降一定會選在「環保時段」，不會在清晨或中午、晚上起降，避免影響居民安寧。

軍方說明，但最近有任務需求，戰機少見的在晚上或清晨起降，軍方請居民諒解，軍方人員未直接說明戰機半夜起降原因，里長和居民看到新聞報導就知道原因，多數人都說，國家安全為重，戰機的起降噪音，他們還可以忍受。

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