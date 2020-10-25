台南兩架IDF深夜起飛 里長：請體諒辛苦的國軍
昨天晚間11點多，空軍疑出動2架IDF戰機，戰機巨大起飛聲音嚇到不少當地台南人。台南市南區大忠里長許智雄今天說，軍方正常演訓時間為上午7點至晚間10點，可能昨天深夜臨時有狀況，請各位體諒支持辛苦的國軍，捍衛台灣為你我的安全而努力。
台南深夜11點多傳出音爆巨響，掀起網友討論。有人將此事PO在臉書台南爆料公社，文章一曝光，掀起不少網友紛紛討論，「真的…飛機又在上空盤旋」、「台南安平也超大聲」、「剛剛IDF 2台」、「這時間真的辛苦國軍了」、「這已經成為常態了，辛苦我們的國軍」。
南區大忠里里長許智雄表示，他家住在台南市立殯儀館附近，昨天深夜11點多聽到音爆巨響，應是兩架IDF起飛，軍方正常演訓時間為上午7點至晚間10點，其他時間起飛，可能是大陸軍機飛近台灣，又有臨時狀況。
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