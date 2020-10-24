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若兩岸爆發戰爭七成民眾願為台而戰 學者：肯定是假的

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今天發布最新民調。記者徐偉真/攝影
台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今天發布最新民調。記者徐偉真/攝影

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今天發布最新民調，民眾對於民進黨政府兩岸政策的期望，超過五成的民眾認為應該要「維持現狀」，約二成五的民眾認為要和中國大陸修復關係，只有約13%的民眾認同要台灣獨立，另外若要選一個關鍵字來描述兩岸關係的願景，超過九成的民眾選擇「和平相處」。

文化大學講座教授兼社科院院長趙建民說，他認為當前的兩岸關係已進入「準戰爭狀態」，也就是「戰爭邊緣」，後備軍人體制開始動員、訓練方式改變，表示國防部認知到情況嚴重。

民調結果顯示，美國增加對台灣軍售來把台灣打造成抗中的堡壘，若中美發生衝突影響台灣安全，58.7%2的受訪者表示願意和美國並肩作戰對抗中國大陸，24.6%的受訪者不願意；若兩岸爆發戰爭，55.1%的受訪者認為美國會出兵協防台灣，32.8%民眾表示不會。

民調結果指出，若因為「台灣宣布獨立而引發台海戰爭」，66.0%的受訪者表示願意為保衛台灣而戰，若「中國主動出兵攻打台灣」，則願意為台灣而戰的比例提升到77.6%，學會認為，面臨中國大陸的威脅，台灣民眾有防衛決心，對於美國對台灣的支持也有一定程度的信心。

民調顯示，民眾對民進黨政府兩岸政策的滿意度為48.7%，不滿意度為38.0%；民眾對於「近期兩岸關係緊張應該歸咎於誰」有所共識，超過半數受訪者認為主要應歸咎「中國大陸的壓迫」，有51.9%，而17.3%認為是「民進黨政府挑釁」及14.6%認為是「美國挑撥」，比例皆不到2成。

民調顯示，81.4%的民眾贊成兩岸人民多交流往來，但問到「如果有機會，您自己或您的家人是否會願意到中國大陸發展？」，卻有58.6%的受訪者表示不願意。

趙建民說，他對於這份民調結果很憂心，現在的兩岸政策是最糟糕的政策，但民眾支持，中國大陸對我們是有領土野心的，我國國安風險應是高度風險，國人應要有基本風險意識，但國人沒有，不覺得兩岸會開戰，他認為超過六成、七成願意台灣而戰的結果「肯定是假的」，可能是因為前面問了兩題美國會協防台灣而影響。

這次民調由山水民意研究股份有限公司執行，以含離島全台地區年滿20歲以上民眾為調查訪問對象，採用市內電話及手機電話的方式進行訪問，訪問期間為10月21日至10月22日；訪問共完成1076份有效樣本數，其中市內電話成功536份、手機電話完成540份。在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

民調 戰爭

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