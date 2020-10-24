快訊

帛琉旅遊泡泡生變 陳時中證實暫緩 「今年成行可能低」

強迫女性生產缺陷胎兒？波蘭「禁墮胎釋憲」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／美售我三項戰略性武器 馬英九：謝謝他們

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
前總統馬英九（後左）今天上午在台東市參加「台東之美鐵人三項國際賽」。記者羅紹平／攝影
前總統馬英九（後左）今天上午在台東市參加「台東之美鐵人三項國際賽」。記者羅紹平／攝影

美國售台三項戰略性武器，前總統馬英九今天上午在台東市活水湖參加「台東之美鐵人三項國際賽」，他報名其中25.75公里半程鐵人三項賽，他在賽前受訪，簡單表示「感謝他們（美國）」

美國國務院日前批准售台三項武器：遠程陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS110），軍售總額為18億1130萬美元（約新台幣520億1872萬元）。

其中遠程精準火力打擊系統（HIMARS）射程可達三百公里、遠程陸攻飛彈（SLAM-ER）射程長達270公里，巡航速度約0.7馬赫，從本島即能打到到對岸東南沿岸；至於F-16新式偵照莢艙（MS110）可讓我方戰機，在我方海域即可攝得共軍東南沿海軍事動態。三項武器性能都是超視距的遠程精準打擊裝備，對台灣而言，堪稱戰略性武器。

今年已70歲的馬英九今天上午6點起了大早，到台東市活水湖參加「台東之美鐵人三項國際賽」其中的半程鐵人賽25.75公里（游泳750公尺、自由車20公里、路跑5公里），他在賽前被問到「美國售台三項戰略性武器有何看法」時，馬英九簡單表示「 感謝他們」。

前總統馬英九（中）今天上午在台東市參加「台東之美鐵人三項國際賽」。記者羅紹平／攝影
前總統馬英九（中）今天上午在台東市參加「台東之美鐵人三項國際賽」。記者羅紹平／攝影
前總統馬英九（中）今天上午在台東市參加「台東之美鐵人三項國際賽」。記者羅紹平／攝影
前總統馬英九（中）今天上午在台東市參加「台東之美鐵人三項國際賽」。記者羅紹平／攝影
前總統馬英九（中）今天上午在台東市參加「台東之美鐵人三項國際賽」。記者羅紹平／攝影
前總統馬英九（中）今天上午在台東市參加「台東之美鐵人三項國際賽」。記者羅紹平／攝影

台東 馬英九 F-16

延伸閱讀

蘇貞昌干預NCC扯馬英九 孫大千：說大話臉不紅氣不喘

陸指我在斐濟沒外交官 馬英九嗆：當然有

陸指控我國斐濟代表處先動手 馬英九：當家不會鬧事

中天傳將撤照 馬英九：撐香港蔡總統讓台灣超越戒嚴？

相關新聞

影／美售我三項戰略性武器 馬英九：謝謝他們

美國售台三項戰略性武器，前總統馬英九今天上午在台東市活水湖參加「台東之美鐵人三項國際賽」，他報名其中25.75公里半程鐵...

電偵機飛越台北上空？美軍澄清：錯誤消息

美國太平洋空軍（PACAF）今天向中央社表示，關於RC-135W電子偵察機21日飛越台北上空的報導為錯誤消息，當時沒有美...

外媒稱美軍證實電偵機飛越台灣 國防部否認

共機近期頻頻侵擾我西南空域以及跨越海峽中線，更傳出美軍一架電偵機RC-135W日前直接飛掠台灣北部上空，外媒也報導稱美國...

中科院疑宜蘭試射「無限高」飛彈 專家：符合導彈來襲

漁業署官網最新射擊通報出爐，國家中山科學研究院將於10月28日至11月6日期間再度試射「無限高」飛彈，不過，以往都在台東...

【總編開箱】混亂的戰備思維 是為了要預算還是真防衛？

兵者，不祥之器，非不得已而用之。因為兩岸關係跌到谷底，台海兵凶戰危，共機擾我空域無日無之，朝野面對戰爭可能來臨的心情越來越沉重，國防部昨天在立法院提出「提升後備戰力」報告，國防部長嚴德發說，只要總統動員令一聲令下，廿六萬後備軍人就返營報到，加上十八萬五千名現役軍人，台灣防衛作戰第一時間的總兵力是四十五萬大軍。

美軍重新駐台協防？ 卜睿哲：可能導致美中斷交

因應兩岸緊張情勢升高，美台國防合作是否可能出現美國駐軍台灣，美國在台協會（AIT）前理事主席、布魯金斯研究院東亞研究中心...

【募兵支票之謎／下】徵兵制回不去！ 關鍵在沒人願意得罪年輕選票

募兵制到底成效如何？民眾有沒有信心？國防部一再掛保證，強調部隊編現比90%的目標，今年底就可以達成。不過日前國民黨台北市議員徐巧芯在政論節目「94要客訴」表示，應該改回徵兵，甚至該像以色列一般，女性也要服兵役，「我也願意」。民進黨桃園市議員王浩宇立刻表示「我沒有要喔」，引發網路一片譏諷，嘲笑他只敢喊台獨，不願為台灣而戰。

美智庫建議 美台合作威懾大陸侵略

美國大選倒數十二天，華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）的對台政策工作小組廿一日發布報告指出，無論十一月選舉後由誰執政...

美新通過三項對台軍售 陸三部門連批反對

美國最新通過三項對台軍售計畫，大陸外交部、國防部、國台辦三部門昨天接連發表反對談話。大陸國防部發言人譚克非說，如果美方無...

立榮軍包機被迫返航 港媒：共軍當天飛彈演習

從高雄飛東沙島的立榮軍包機十五日被迫返航，香港南華早報昨引述接近共軍的北京消息人士透露，十五日上午，立榮軍包機飛往東沙島...

共軍無人機 首闖我西南空域

國防部長嚴德發、副參謀總長丘樹華等高階將領昨天在立法院陸續證實，昨上午有一架中共的無人機入侵台灣西南防空識別區，國軍都有...

新聞眼／軍購「偵打一體」 一張台對陸地圖看台灣戰力哪裡變強了？

美方昨宣布售我三項軍備中，最受矚目的是兩種空地陸攻飛彈，射程達到兩百七十到三百公里，能從本島直接攻擊大陸東南沿岸，屬於攻...

熱門新聞

解密蔣經國日記／蔣經國屬意孫運璿接班 非李登輝

政院回擊金溥聰：基於新聞自由為何不給中天永久執照？

賴品妤再變髮 同僚好奇研究

影／紓困3.0立院三讀 2100億預算砍5300萬

蔡英文總統維安滴水不漏 連座車輪胎不容一根釘子！

中科院疑宜蘭試射「無限高」飛彈 專家：符合導彈來襲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。