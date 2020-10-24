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影／美售我三項戰略性武器 馬英九：謝謝他們
美國售台三項戰略性武器，前總統馬英九今天上午在台東市活水湖參加「台東之美鐵人三項國際賽」，他報名其中25.75公里半程鐵人三項賽，他在賽前受訪，簡單表示「感謝他們（美國）」
美國國務院日前批准售台三項武器：遠程陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS110），軍售總額為18億1130萬美元（約新台幣520億1872萬元）。
其中遠程精準火力打擊系統（HIMARS）射程可達三百公里、遠程陸攻飛彈（SLAM-ER）射程長達270公里，巡航速度約0.7馬赫，從本島即能打到到對岸東南沿岸；至於F-16新式偵照莢艙（MS110）可讓我方戰機，在我方海域即可攝得共軍東南沿海軍事動態。三項武器性能都是超視距的遠程精準打擊裝備，對台灣而言，堪稱戰略性武器。
今年已70歲的馬英九今天上午6點起了大早，到台東市活水湖參加「台東之美鐵人三項國際賽」其中的半程鐵人賽25.75公里（游泳750公尺、自由車20公里、路跑5公里），他在賽前被問到「美國售台三項戰略性武器有何看法」時，馬英九簡單表示「 感謝他們」。
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