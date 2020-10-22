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【重磅快評】美售攻陸飛彈 軍規GPS讓攻擊精準度升級

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「距外陸攻飛彈」 (AGM-84H SLAM-ER) 。圖／取自波音官網
「距外陸攻飛彈」 (AGM-84H SLAM-ER) 。圖／取自波音官網

美方宣布售我三項軍備中，最受矚目的是兩種空地攻陸飛彈，射程達到270到300公里，能從本島直接攻擊大陸東南沿岸，屬於攻勢性質的源頭反制武器。但軍售的重點意義，實則在於裝備可望使台美間指管通資情監偵（C4ISR）因此更為密切。隨著對台軍售陸續公布，美方這項「綿裡針」式地政治手段，勢將再次攪動兩岸情勢。

美方售我11套「海馬斯」 (HIMARS) 機動火箭系統，其中連同出售64枚M57型陸軍戰術飛彈(ATACMS)，射程可達300公里；由F-16為發射載台的「距外陸攻飛彈」 (AGM-84H SLAM-ER) ，射程也有270公里，這是美國首度對我國釋出可於共軍防空火力網距離外發射攻擊地面目標的空用遙攻精準導引武器。

對國防部而言，這不折不扣是「源頭打擊」武器，藉由跨海精準打擊，用以癱瘓共軍在東南沿海三棲登島的作戰整備，迫使其放棄武力進犯。裝備雖配賦在空軍與陸軍，但因屬於戰略性武器，使用權責應是參謀本部。

儘管裝備攻勢性質強烈，究竟其是攻擊性還是防衛武器？其實只是文字遊戲。我國在金馬部署雷霆2000多管火箭，射程最大的MK45火箭彈，射程足以深入大陸內陸，但對外媒我們稱之為「削弱敵軍戰力武器」（Delaying the enemy）。國防部長嚴德發指此為防衛性武器，但也談及裝備能攻擊大陸沿岸，強調這是新的威脅情資。

事實上，我國目前擁有的數款未解密的特種飛彈，射程皆遠高於這些彈種，但美方藉由輸出裝備，提供我軍長期無法獲得的軍規GPS導引，讓攻擊的精準度提高一個檔次。

M57型「陸軍戰術飛彈」與「距外陸攻飛彈」，兩者都是使用GPS校正慣性導航儀來導引，前者精準度據稱可達10公尺，後者則因還有終端導引，所以精準度更高。美軍藉由出售裝備，提供具有軍規抗干擾與SAASM模式的GPS接收器，讓我軍能接收軍規的GPS。兩種飛彈帶來的具體效能，在於我方終能藉此建構「偵打一體」的遠程精準打擊戰力。以前「打得到」，現在「打得準」。

只是，這還有待裝備接收後美軍落實的誠意，如陸軍採購海馬斯火箭部署軍團，島內火力支援、標定射擊固然沒有問題，但若要長程打擊，軍團並沒有獨立目獲的能力，必須仰賴聯合情監偵系統整合的共同圖像提供目標資訊，300公里外的目標資訊怎麼來？考驗台美軍事合作能否深化。也許我國後續採購四架備遠程監偵功能的MQ-9B大型無人機，能為此提供解方。

飛彈 火箭 陸軍

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