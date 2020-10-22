美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

美國國防安全合作局（DSCA）21日表示，國務院批准售台三項武器。有專家表示，此次軍售項目，是美國首度對台灣釋出可於共軍防空火力網距離外發射攻擊地面目標的裝備。

美方宣布售我軍備，包括遠程陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS110），軍售總額為18億1130萬美元，約新台幣520億1872萬元。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，其中台灣很多人或許最會感到亢奮的應該就是隨同11套「海馬斯」 (HIMARS) 機動火箭系統一起出售的64枚陸軍戰術飛彈 (ATACMS)。這次出售的ATACMS是單體彈頭型的M57彈，應該是相當於Block IVA構型，射程可達約300公里，彈頭重500磅。

梅復興進一步表示，另一個比較算具突破性的軍售項目是「距外陸攻飛彈」 (AGM-84H SLAM-ER) 。該型飛彈可由F-16戰機攜載發射，射程約270公里，可透過數據鏈精準導控打擊點目標。這是美國首度對臺灣釋出可於共軍防空火力網距離外發射攻擊面目標的空用遙攻精準導引武器，對我國反制作戰能力有相當助益。此次共宣布出售135枚實彈。

他同時指出，今天通知國會的第三項軍售是6套MS-110偵照莢艙，空軍規劃供RF-16偵察機使用，與提升國軍整體情報監控偵察與目獲 (ISTAR) 的能力。