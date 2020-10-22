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如何強化後備戰力 國防部：擴大演習

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
江啟臣質詢指出，若後備動員未整體參與重大演習，是無法得知後備戰力方案的成效。(photo by影片截圖)
江啟臣質詢指出，若後備動員未整體參與重大演習，是無法得知後備戰力方案的成效。(photo by影片截圖)

針對美方最近宣布售台增程距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS110）。國防部長嚴德發22日在立法院表示，各軍購項目可強化可恃戰力與不對稱戰力。針對國民黨立委江啟臣質疑後備實際戰力，嚴德發表示，未來會規劃擴大演習

還有4項軍售

國防部長嚴德發22日報告「國軍提升後備戰力」，表示美國國務院宣布售台3項武器，包括增程距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS110），18億1130萬美元(約新台幣520億1872萬元)，可強化可恃戰力與不對稱戰力，並強調國防部後續還有提出軍購，美方正依程序進行。

國民黨立委江啟臣質詢表示，美國先前透露有7個重大的武器系統進入對台灣出口的程序，現在批准3項，其他4項的進度為何？嚴德發回應，另外4項都按照程序進行，而軍售項目因牽涉美方後續是否公開審查，他無法證明內容，不過審查程序都在進行中，審查狀況正常，也期待能美方儘速完成審查。

江啟臣另質疑，自走砲是陸軍近來爭取的重要建案，且已列在機密預算案中，但一直沒有出現在美國宣布的供售名單，是否為美方認為我方並不需要這項軍備？嚴德發表示，「有包含在內。」並重申審查狀況正常，正按照審查程序進行中。

考量擴大演習

「根據『國軍提升後備戰力』專案報告，並沒有清楚看到如何檢討過去後備戰力？」江啟臣指出，報告中提到，總統令下可動員的現役兵力18萬、後備兵力26萬，但現今的演習都沒有全部動員過，卻進行缺失檢討報告，令他不解。嚴德發回應，目前還在規劃中。

江啟臣指出，若後備動員未整體參與重大演習，是無法得知後備戰力方案的成效。嚴德發表示，因考量社會秩序，將來會考慮擴大演習。江啟臣說，不只提升人力，也要考量武器品質、幹部人數等，「需要提升後備人員戰鬥意識，否則教召再多都無效。」嚴德發回應，「會納入評估。」

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