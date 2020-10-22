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國安法通過後 六名退伍軍人涉案遭追繳退休俸

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨立委劉世芳今天在立法院質詢表示，她曾詢問退輔會馮世寬主委，對於立法院通過國安法涉及內亂、外患及陸海空軍刑法的退役軍人需要追繳退俸。但依照目前國防部所核列狀況，應追繳退俸為461萬元，實際收繳金額卻僅有109萬元。圖／劉世芳國會辦公室提供
民進黨立委劉世芳今天在立法院質詢表示，她曾詢問退輔會馮世寬主委，對於立法院通過國安法涉及內亂、外患及陸海空軍刑法的退役軍人需要追繳退俸。但依照目前國防部所核列狀況，應追繳退俸為461萬元，實際收繳金額卻僅有109萬元。圖／劉世芳國會辦公室提供

國防部人事參謀次長李定中中將今天立法院披露，立法院三讀通過國安法後，經國防部核定，目前有六名涉及內亂、外患及陸海空軍刑法的退役軍人需要追繳退休俸，正在按比例追繳中，但目前還有四分之三還沒繳回來。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長嚴德發報告「國軍提升後備戰力」，並由全民防衛動員室提出「提升後備戰力」專案報告。民進黨立委劉世芳質詢表示，立法院通過國安法涉及內亂、外患及陸海空軍刑法的退役軍人需要追繳退俸，但目前國防部所核列狀況，應追繳退俸為461萬元，實際收繳金額卻僅有109萬元，為何追繳退俸沒有核實執行，又是哪個單位負責？

李定中答詢表示，目前有六位退役軍人還在追繳當中，但實際情形仍需依照相關法令，按比例來做追繳，尚待追繳的退俸還有四分之三還沒繳回來。

劉世芳批評，這個現象完全不符合社會的期待與理解，究因是國防部執行不力？還是未來要交由退輔會來主責？國防部應該回去查明清楚！

此外，劉世芳建議，為提升募兵制軍人招募誘因，她建議國防部跳脫待命宿舍框架，應思考規劃職務宿舍，或在未來提供服役滿一定年限之職業軍士官，可攜帶眷屬申請入住，待其轉換單位或退伍時將宿舍歸還給國家。

國防部副部長張哲平回應表示，目前國防部與內政部合作有關社會住宅興建，由國防部提供土地、內政部則負責辦理，會有一定的比例有提供做為國軍職務宿舍。劉世芳提醒國防部，這些與內政部合作之一定比例職務宿舍，希望對象不要是將領級別，張回應保證不會，會先以校級以下的軍官優先。

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