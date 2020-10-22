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軍事訓練役評估延長 國防部：將影響常備部隊戰力
國防部今天提出「提升後備戰力」專案報告，內容提及未來將評估四個月的軍事訓練役是否延長。但國防部認為，軍事訓練役一旦延長，役男將須「下部隊」，將影響志願役人力，甚至可能進一步影響戰力。國防部長嚴德發也說，此舉「對戰力有影響」。
立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長嚴德發報告「國軍提升後備戰力」，並由全民防衛動員室提出「提升後備戰力」專案報告。報告中提及未來將評估四個月的軍事訓練役是否延長，面對多位立委關切，嚴德發表示，當義務役進入常備部隊（指志願役部隊），現行人力一定要降低，對戰力有影響。
國防部官員解釋，過去志願役與義務役都在同一個單位，且單位內的志願役、義務役軍人都有所比例。當募兵制推動以後，現在的常備部隊都是志願役官兵，未來若延長軍事訓練役訓期，役男勢必得「下部隊」，也就是：從新訓中心到部隊，屆時在國軍總員額不變的情況下，勢必裁減、影響志願役人力，可能影響戰力。
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