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後備戰力組織改革需多少預算？ 嚴德發：首年30億元

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天在立法院提出「提升後備戰力」方案，提出將擴充後備旅規模、增加訓練機構、提升後備教召時數、增加裝備與提升教召員薪資等案。圖／本報資料照
國防部今天在立法院提出「提升後備戰力」方案，提出將擴充後備旅規模、增加訓練機構、提升後備教召時數、增加裝備與提升教召員薪資等案。圖／本報資料照

國防部今天在立法院提出「提升後備戰力」方案，提出將擴充後備旅規模、增加訓練機構、提升後備教召時數、增加裝備與提升教召員薪資等案。至於相關方案需要多少預算？國防部長嚴德發表示，國防部目前仍在作估算，首年作維費與人維費加起來約需30億元，其餘分年籌補。

至於每年26萬人教召14天所涉個人減、企業補貼與入營加薪方案，國防部坦承全未定案，還需向財政、行政院呈報。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長嚴德發報告「國軍提升後備戰力」，並由全民防衛動員室提出「提升後備戰力」專案報告。

報告指出，明年元旦將完成擴編12個主力的「灘岸守備」後備旅，依裝備更新進度配賦戰甲車，教召人員與時數都增加，軍事訓練役也將加入「城鎮戰」訓練科目。但報告中並未說明擴充部隊、增加人員相關措施需要多少預算。

國民黨立委洪孟楷質詢表示，此案2022年要執行，明年要編預算案，究竟需要多少預算，應向立法院報告說明。嚴德發回應表示，這一部分在作業維持費戰訓人事費，需再作估算，與兵力調整有關，現在正在作估算，初估（首年）作維費與人維費加起來約30億元，其餘分年籌補。

民進黨立委趙天麟質詢也表示，教召26萬人訓練天數延長到14天，目前研議中的企業補貼，以39歲人平均薪資3萬2790元計算，14天公假，若要補貼企業50%比例，需19億元，20%也要需8億元。

韓岡明表示，在10月16日公布截止的後備軍人優待條例，現在有兩個方向，請財政部讓接受教召者減稅，此案還在爭取中；若財政部不行，則考量給教召員的公司一些補助，但都沒有定案，只是在討論階段。國防部副部長張哲平也說，這兩部分要再作評估，其中加薪1.5倍還要送行政院核定。

趙天麟認為，國防部這項態度是「行銷走在前面，實作在後面」，現在有好多版本，國防部在向財政部與行政院說明時，須明瞭此事已覆水難收，國際關切我國後備戰力發展。在企業補貼、加薪1.5倍現在都不確定，這樣不太好。趙天麟說，國防部要增加8個訓練機構、包括5個甲種旅與3個後訓中心，算一算要99億元，錢從哪裡來？

國防部副部長張哲平說，現在是概估，將逐年編列，送立法院審查，最晚一個訓練機構成立是114年執行完畢，所有預算每年概估約需30餘億元。

國防部 教召 立法院

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