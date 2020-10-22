國防部拚強化後備 帥化民：兵不好好練 光開空頭支票

兩岸情勢緊張，國軍戰力再遭檢討，國防部近日也研議提升教召頻率與時間強化後備戰力，國內也擁恢復徵兵制為主兵役制度討論。不過陸軍退役中將帥化民今天分析，兩岸若發生戰事，靠現在的國軍或美國救援是緣木求魚。

帥化民表示，部隊要訓練，過去兩蔣時代留下的國軍基礎很扎實，以前師對抗、旅測驗、營測驗，訓練一年到頭沒有停過，那時候的軍隊能打；但現在軍法廢了，連長罵個小兵可能被提告，告到小兵都退伍，連長還在上法院，這個部隊能打嗎？

帥化民說，當前國軍戰力不足是制度造成，他那時軍官一年休不到20天，現在國軍卻非要周休二日，一年休掉114天，再扣掉52個莒光日與入伍訓，軍人到部隊還有幾天？離譜的是，現在打靶上面要蓋涼蓆，下面要鋪墊子，因為兵怕熱。

帥化民指出，國防部開空頭支票，兵不好好練，國內還在吵募兵制、徵兵制現在還在吵，但現在的戰爭不是靠人數打，是靠高科技武器，把役期或教召時間增加有什麼用，不相信四個月訓練就能上戰場，退伍後換高科技武器教召也不會用。

帥化民說，世界上打仗沒有兩個武力相等的在打，越戰為什麼越南打贏，因為肯拚，躲在隧道裏不見天日三年跟你打；現在感覺真的危機來了，國軍要自立自強，台灣內部也不能分裂，若政治上還是想兩邊討好，這才是中華民國真正的危機。