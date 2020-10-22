後備教召看過來！嚴德發：中高專長八年四次 次要專長八年兩次

國防部今天在立法院提出「提升後備戰力」專案報告，對於新制後備教召選充對象，國防部長嚴德發今天表示，目前規劃多是中高級專長，大部分都是志願役，可能八年四次，其他次要專長，八年兩次，以專長需要來編管。國防部全動室主任韓岡明表示，解除八年動員編管，並非延長教召年限與次數，而主要是盤點八年內士官以上未受教召者，有機會在八年後，對這些人員實施教召。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長嚴德發報告「國軍提升後備戰力」，並由全民防衛動員室提出「提升後備戰力」專案報告。無黨籍立委林昶佐質詢表示，解除編管八年未提及年限，而目前不在八年編管、尚未除役的志願役後備軍人，就有26萬人，可供國防部作不同規劃與部署，未來後備教召應以較具戰力的志願役為主，教召選充不要志願役與義務役一視同仁。

嚴德發回應表示，後備部隊選充完全依據「打的需求」，部隊專長很重要，目前規劃教召選充對象，是中高級專長多，大部分都是志願役，可能八年四次，其他次要專長，八年兩次，以專長需要來編管。

他表示，後備教召選擇的對象，第一講究公平性，針對八年內精壯人力、未召訓者，並具備中高級專長的幹部進行選員，「士官以上，八年內沒有召訓的」，加以擴充召訓。

國防部全動室主任韓岡明表示，解除八年編管，並非延長教召年限與次數，而主要是盤點八年內士官以上未受教召者，所以有機會，在八年後，對這些人實施教召。

此外，立委也關切台灣後備戰力動員與召集情形，嚴德發表示，若總統動員令一下，約26萬名後備軍人就要報到，加上18.5萬名的現役軍職人員，約45萬人將是第一時間台灣防衛作戰主力。

國民黨立委江啟臣追問，雖然可以動員約45萬人，但重點在於應仿真演練，假如明天就要面對戰爭，政府下令動員後備部隊，後備軍人能在多短的時間就定位、取得裝備；嚴德發則回應，此案將在民國111年才開始執行。

江啟臣表示，戰爭不會分階段，因此國軍應該檢視同時間動員狀況，縱使會耗費大量社會成本，但務必從有效國防角度規劃；嚴德發回應，平常分階段進行教育召集，是考量社會秩序等因素，將來會考慮朝加大召訓的方向來評估。

民進黨立委蔡適應質詢表示，若教召延長14天，中間是否有休假，以及若後備軍人放假不歸營、喝酒回營該如何處置。韓岡明指出，根據教召請休假辦法，受召後備軍人可休2天假，若中間遭遇違紀，則視同現役軍人辦理，「該怎麼辦就怎麼辦」。