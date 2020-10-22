兩岸軍事對峙情勢嚴竣 國防部辦戰鼓競賽立院挨批

國防部計畫在11、12月舉行三軍戰鼓競賽，國民黨立委馬文君上午批評，面對共軍機艦擾台，海空軍捍衛領空與海疆安全，連假都沒得休，國防部卻要求組戰鼓隊，「被選上的人，不用參加演訓與操訓，不用站哨，沒選上的人則要作戰備，選上的也罵，沒選上的也罵」，難道兩岸開打，要派戰鼓上陣嗎？陸軍參謀長陳忠文表示，共軍擾台期間，陸軍戰演訓並未減少。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長嚴德發報告「國軍提升後備戰力」，並由全民防衛動員室提出「提升後備戰力」專案報告。馬文君質詢時表示，近期中共軍力威脅嚴峻，共機擾台，空軍飛行員多數放棄休假，海空軍以不懼戰、不畏戰的態度，不分晝夜捍衛領空與海疆安全，她對官兵辛勞深深表達感謝。

但她話鋒一轉說，陸軍顯得太閒，因為陸軍計畫在11、12月份在台北中正紀念堂舉行戰鼓競賽，除陸軍有五隊戰鼓隊參加，還要求海空軍希望「共襄盛舉」派隊參加。

立委批評，海空軍因應共軍機艦擾台，連假都休不了，國防部卻還要辦這種比賽？台海隨時可能發生戰爭，陸軍不勤加練習戰訓本務、保存戰力，近期演訓發生多少意外，有多少弟兄犧牲，到底為了什麼？竟然還有多餘時間搞戰鼓社團。

她表示，空軍辦天龍操演選出炸射王，陸軍不搞戰技競賽，卻搞戰鼓競賽。被選上的人，不用參加演訓與操訓，不用站哨，沒選上的人則要作戰備，選上的也罵，沒選上的也罵，要不要聽聽基層的聲音。兩岸開打，要派戰鼓上陣嗎？

備詢的嚴德發說，這是社團活動的一部分，是今年逐次推動充實社團活動。而陸軍現在也正在執行戰備月操演。陸軍參謀長陳忠文表示，共軍擾台期間陸軍戰演訓並未減少。是考量官兵戰訓辛苦，提供休閒時間，納入課表。