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美對台三項軍售案 總統府：誠摯歡迎與感謝
總統府上午表示，關於美國政府於美東時間（21日）知會美國國會，發出新一批次對我國三項軍售通知，總統府發言人張惇涵表示，對於美國政府基於《台灣關係法》，持續以具體行動履行「六項保證」的安全承諾，協助我國強化自我防衛力量，我國政府表達誠摯歡迎及感謝。
張惇涵表示，美國政府對我國提供防衛性武器，有助於台灣建立堅實國防實力，強化防衛戰力的現代化，同時提升不對稱戰力，讓台灣在捍衛台海及區域和平穩定上更具能力與信心。
張惇涵指出，在對外購置武器裝備之同時，政府仍將持續加速推動國防自主，並且提升國軍人力素質與戰力。台灣也會持續深化與美國及理念相近國家的合作夥伴關係，共同維護印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定守護台灣的民主自由。
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