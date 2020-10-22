美公布三項對台軍購國防部感謝 下一波還有四項？

國防部今日表示，美國政府於美東時間10月21日就「海馬士系統」等三項18億1130萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在一個月後正式生效。國防部表示感謝。

美方此次僅公布三項軍售項目，與先前外界評估尚有陸軍「銳霆專案」計畫採購的M-109A6 155公釐自走砲，目前可知將採購40輛；「岸防巡航飛彈系統」岸置魚叉飛彈，計畫採購400枚；新一代「迅擊」（Quickstrike)智慧型水雷與4架「海上衛士」（Sea Guardian）無人機等尚未公布。官員認為應有下一波。

美國國防安全合作局（DSCA）21日表示，國務院批准售台三項武器，包括遠程陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS110），軍售總額為18億1130萬美元（約新台幣520億1872萬元）。

國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。美國本次對臺軍售的武器裝備，有助於臺灣建立自我防衛的可恃戰力，強化不對稱戰力發展，國防部表達誠摯的感謝。

國防部強調，所有對外軍事採購，均須獲得立法院同意並配賦預算後，方得簽署發價書並執行後續採購，依期程如質如預算獲得所需武器裝備。

國防部進一步表示，此次軍售顯示美方對於印太區域與臺海戰略位置的重視，積極協助我國強化整體防衛戰力，臺美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護臺海及印太區域和平穩定。