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空軍C-130運輸機飛東沙宣示主權意味濃 卻沒有國徽塗裝

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空軍C-130運輸機飛東沙宣示主權意味濃 卻沒有國徽塗裝

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副參謀總長李廷盛中將20日視察東沙防務，外界發現其所搭乘的C-130運輸機没有國徽塗裝。圖/軍聞社
國防部副參謀總長李廷盛中將20日視察東沙防務，外界發現其所搭乘的C-130運輸機没有國徽塗裝。圖/軍聞社

國防部副參謀總長李廷盛中將20日視察東沙防務，軍方特別發布空軍C-130運輸機降落東沙機場畫面，以示航線、運補不受影響。但外界發現這架130没有國徽塗裝，直呼可惜。

一架立榮航空飛東沙軍包機日前遭香港飛航情報區以空域危險因素要求飛返，外界懷疑中共可能藉此干預我飛東沙航線，連帶影響軍方空中運補。李廷盛此行頗有主權宣示效果。

但國防部發布的「宣示照」中，空軍C-130卻没有應有的國徽塗裝，有網友認爲宣示效果大打折扣，不明白關鍵航班為何没有國徽塗裝。

官員解釋，空軍六聯隊過去執行、或待命執行跨國境的慈航任務，爲免中共干預，會將機身國徽塗銷，聯隊有數架C-130没有國徽塗裝，飛東沙的C-130是其中一架。

空軍執行鄰近地區的敦睦邦誼任務，如過去菲律賓水災、南亞海嘯救災任務，基於尊重地主國的需要，必須在機身塗裝上作「改變」。空軍C-130運輸機過去執行跨國運輸或人道救援任務時，因應飛經各國領空或降落地點與我並無邦交，為降低外交敏感，避免中共干預，空軍會自行將機上的國徽塗銷。

目前東沙除海巡署東沙指揮部官兵外，還加派海軍陸戰隊九九旅加強連與偵蒐大隊一個鋭鳶無人機排，協助因應當地海空軍情勢。

東沙 空軍 中共

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