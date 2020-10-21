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金防部聯合反登陸操演 徐衍璞：敵人威脅無所不在
陸軍金門防衛指揮部今日清晨在后湖海灘實施「109年聯合反登陸作戰操演」，驗證國軍聯合火力指管機制及訓練成果，重砲齊放精準命中目標區，展現前線國軍官兵精實戰力。
軍聞社報導，金防部聯合反登陸作戰操演上午5時30分於后湖海灘登場，操演由國防部副參謀總長執行官徐衍璞全程視導，官兵依防衛作戰進程，實施反舟波射擊，最後在反擊作戰階段，由戰、甲車實施坐灘線火殲，並由第一線守備部隊以各式輕重兵器進行防護射擊。
金防部指出，此次實彈射擊武器裝備計有8吋榴砲、155公厘加農砲、M60A3戰車、CM21甲車、120迫砲及各式輕兵器等，配合演習想定射擊各式彈藥1200餘發。
徐衍璞向官兵表示，「軍以戰為主，戰以訓為本，訓練就是戰力的泉源。」敵人對我們的威脅無所不在，唯有做好訓練整備及勝敵的決心，才能展現出最堅實的戰力；他肯定參演官兵展現精良戰技與扎實訓練成果，圓滿完成操演任務。
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