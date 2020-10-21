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金防部火砲射擊操演今年不開放 軍事迷500公尺外遠觀
金防部年度重頭戲「109年聯合反登陸作戰」操演，今天清晨在后湖炮陣地舉行，砲火連天，但因為今年受兩岸情勢緊張和新冠肺炎疫情影響，未對外開放，沒邀請民眾到場參觀，且有部分火砲還是在半掩體內開火，低調不少，讓軍事迷都覺得好可惜。
這項一年一度的聯信操演舉行，今晨在金防部指揮官賀政一聲令下，現場是砲火齊發，頓時火光四射，砲彈快速劃過天空的「咻、咻」風切聲，威力相當驚人，總計射擊火砲有8吋榴砲、155、105等各式火炮，和M60A3戰車，現場隆隆的砲聲震天響，場面相當壯觀。
因兩岸局勢緊張，軍方今年取消民眾參觀「聯合反登陸作戰」操演，讓不少民眾覺得好可惜，但還是有不少不死心的軍事迷到場參觀，雖然無法近距離觀看，但軍事迷還是在大約500公尺外，架設「大炮」觀看與拍攝，聊勝於無。
據軍事迷表示，往年都是以開放式的方式進行射擊，但今年參演的火砲很多是在半掩體內進行射擊，且今年的火砲火力，感覺比去年少很多，有可能是兩岸關係緊張，不想刺激對岸，才會刻意低調。
另一位董姓軍事迷也說，站在推動金門觀光與全民國防上，建議國防部可以思考，結合軍事演訓的開放行程，讓民眾看到國軍的戰力與演訓的成果，相信這些非常震撼的火砲演訓，會讓大家對國軍更有信心。
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