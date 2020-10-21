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年底前要全部關閉？美國「孔子學院」的最後通牒

為抵禦中共惡意行為 美議員籲加速立法納友台7法

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國眾院外交委員會首席議員麥考爾。 路透
美國眾院外交委員會首席議員麥考爾。 路透

美國聯邦眾議院將在11月全面改選，明年1月換屆，眾院「中國工作小組」20日提出包裹式法案，其中7部與台灣相關，包括美軍應防止中共武力犯台、允許台灣外交官與軍人在美執行公務時，可以展示國旗與穿著制服等。

中國工作小組主席、眾院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，中共惡意行為造成世代性的威脅，需要採取作為應對，此次包裹式提案所囊括的，將能形塑美國未來數年的對中政策，國會應該在今年內盡快通過。

中國工作小組的包裹提案包含137部法案，其中與台灣相關的有7部，包括「台灣主權象徵法」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act，簡稱Taiwan SOS），以解除前總統歐巴馬政府2015年制定的機密備忘錄，該備忘錄禁止國務院與國防部在社群媒體展示台灣的主權象徵。

另外還有，「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）、「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act）、「台灣獎學金法」（Taiwan Fellowship Act）、「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）、「台灣公平雇用法」（Employment Fairness for Taiwan Act），及要求國務卿推動讓台灣重新獲得世界衛生組織（WHO）的觀察員身分的法案。

上述法案內容涵括，呼籲美方對台軍售常態化，推動美台軍演；要求美國國防部履行「台灣關係法」所規定的義務，阻止中國大陸對台「既成事實」以達統一的策略；強化美台人才交流；推動台灣加入國際貨幣基金（IMF）；以及確保國際金融機構公平雇用台灣人。

由共和黨籍眾議員成立的「中國工作小組」上月30日發布上百頁工作報告，討論如何對抗中共惡意行為，報告中建議美國政府強化對台關係，包括檢討對台政策，鬆綁交往限制；同意台灣將駐美代表處（TECRO）的名稱更名為「台灣代表處」；並展開對台灣貿易協定的談判。

報告提到，「用TECRO稱呼已經過時」，無法全面反應美台之間廣泛且實質性的關係，美台關係不僅僅是首都（指台北）而已。

中共 台美關係

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