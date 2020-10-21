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國防部：後備灘岸守備旅 110年1月1日完成擴編

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍將編成十二個後備灘岸守備旅，國防部表示，依計畫將於明（110）年1月1日完成擴編。圖／本報資料照
國軍將編成十二個後備灘岸守備旅，國防部表示，依計畫將於明（110）年1月1日完成擴編。圖／本報資料照

國軍將編成12個後備灘岸守備旅，國防部表示，依計畫將於明年1月1日完成擴編。其餘新編各旅亦已完成全般規劃，持續按期程加強各項編成整備作為。

國防部本周將在立法院外交及國防委員會提出國軍「提升後備戰力」專案報告。國防部宣示已完成後備改革配套規劃方案，未來守土的後備部隊新樣貌與任務成形，未來除將有12個主力的「灘岸守備」後備旅外，另將由軍事訓練役退伍者編成「縱深及城鎮守備部隊」與「重要目標防護」部隊，確保重要目標安全。同時將新成立「防衛後備動員署」。

國防部表示，國防部政策小組依前述改革規劃，已於今年9月22日策頒「提升後備戰力綱要計畫」，針對國防法規修訂、組織編裝調整、戰備訓練整備及武器裝備籌建等要項，依革新目標與規劃方向，明確律定專案編組、任務分工、執行要項及工作節點，並劃分「計畫策頒」、「法規研修」、「推動執行」等三個階段管制實施，以確保全案如期、如質順利完成。

國防部表示，編成國防部「防衛後備動員署」需制定「國防部防衛後備動員署組織法」、修訂「國防部組織法」及「國防部參謀本部組織法」等三項法規，已於9月17日陳報行政院審查，預於明年立法院10-3會期，併行政院「中央行政機關組織改造」案送立法院審議。

而在守備旅整建規劃方面，國防部已完成編裝修訂，並針對編階員額、人力補充、裝備調儲、駐用營區及訓練設施等配套措施，由國防部指導三軍司令部及後備指揮部縝密策劃。目前南、北訓練中心均依節點管制執行，可依計畫於明年1月1日擴編灘岸守備旅，其餘新編各旅亦已完成全般規劃，持續按期程加強各項編成整備作為。

國防部表示，後續教育召集訓練、動員編管調整、營舍訓場整建、裝備維保籌獲等，國防部已成立工作指導組及專案辦公室，按期程管制及工作節點統籌執行。

國部強調，因應敵情威脅加劇，國軍整體戰力提升有其必要性，後備戰力提升應結合整體防衛作戰構想規劃，除強化基礎及不對稱戰力外，以提升國土防衛持續戰力為改革目標。全案規劃已初步完成，後續依工作進程實況務實檢討滾動修正，並遵總統指導持續推動，以精進國家動員體制，發揮常後一體整體戰力，確保國家安全與永續發展。

國防部 立法院

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