新後備部隊規劃配賦主戰裝備 M113甲車且慢退役

國防部完成後備教召改革方案，宣示編成多種後備部隊，對於配賦的武器裝備，國防部表示，將把現役CM11戰車、M113甲車等現役裝備逐年由常備轉列，充實後備打擊群，並撥發現有庫儲的105口徑榴砲及各式迫砲，也將全面換裝步槍、手槍及戰鬥個裝。

因應輪型的雲豹甲車逐漸普及，陸軍各部隊M113裝甲車原規劃陸續退役，但因應新型後備部隊成立，又為資深甲車找到新空間。

國防部宣示已完成後備改革配套規劃方案，未來守土的後備部隊新樣貌與任務成形，未來將有12個「灘岸守備」後備旅，另將由軍事訓練役退伍者編成「縱深及城鎮守備部隊」與「重要目標防護」部隊，確保重要目標安全。

國部表示，為提升後備部隊武器裝備性能，詳實檢討裝備現況，將本「常後一致」原則，依「裝備調撥與修製」、「建案籌購」及「庫儲設施整建」等原則執行。

在主戰裝備方面，國防部表示，後備旅戰甲車方面，將配合現役部隊M1A2T戰車接裝、M60A3戰車性能提升、輪型戰車籌建及雲豹甲車接裝期程，將CM11戰車、M113甲車等現役裝備逐年由常備轉列，充實後備打擊群。火砲方面，則立即撥發現有庫儲的105口徑榴砲及各式迫砲，並管制基地待修品逐年翻修補充。

在一般裝備方面，步槍、手槍及戰鬥個裝採建案籌補方式全面換裝，換裝期間檢討庫儲，並優先補實新編第一類步兵旅及後備打擊群；其餘裝備依「常備轉列、徵購徵用」原則獲得

國防部表示，後備旅裝備調撥及修製仍無法滿足的裝備品項，將檢討專案預算匡列，優先納入五年兵力整建計畫，採分年籌建方式獲得。以現有庫儲設施檢討各類裝備囤儲方式，並逐年新建動員庫房，加強消防、警監及防潮設施；戰甲車則採部分「委商封存」方式管理，新建封存主件鋼棚，以維裝備妥善。相關庫儲設施預算專案匡列，優先納入五年兵力整建計畫。