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台灣新後備部隊成形 軍事訓練役將守城鎮與重要目標

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部宣示已完成後備改革配套規劃方案，未來守土的後備部隊新樣貌與任務成形，未來除將有十二個主力的「灘岸守備」後備旅外，另將由軍事訓練役退伍者編成「縱深及城鎮守備部隊」與「重要目標防護」部隊，確保重要目標安全。圖／軍聞社
國防部宣示已完成後備改革配套規劃方案，未來守土的後備部隊新樣貌與任務成形，未來除將有十二個主力的「灘岸守備」後備旅外，另將由軍事訓練役退伍者編成「縱深及城鎮守備部隊」與「重要目標防護」部隊，確保重要目標安全。圖／軍聞社

國防部宣示已完成後備改革配套規劃方案，未來守土的後備部隊新樣貌與任務成形，未來除將有12個主力的「灘岸守備」後備旅外，另將由軍事訓練役退伍者編成「縱深及城鎮守備部隊」與「重要目標防護」部隊，確保重要目標安全。

國防部本周將在立法院外交及國防委員會提出國軍「提升後備戰力」專案報告。報告指出，國防部將依任務導向，整建後備部隊。依國軍整體防衛作戰需求，務實檢討國軍後備戰力，將原甲、乙、丙、丁種旅及各山地、站臺連，依防衛作戰任務導向區分為第一類型負責「灘岸守備」、第二類型負責「縱深及城鎮守備」、第3類型負責「重要目標防護」等任務類型。

國防部表示，國防部原有7個甲種旅，因應新增敵情威脅，調增5個甲種旅，調整後合計編成12個第一類型「灘岸守備」旅，增加第一線守備戰力，戰時與常備部隊打擊旅共同構成「拘打配合、灘岸殲敵」之關鍵戰力。

國防部進一步表示，為提升第二類型縱深及城鎮守備部隊作戰能力，規劃將4個月軍事訓練、教育召集訓練及後備編管結合一致，如新兵入營報到後，即依其未來作戰任務實施編管，4個月軍事訓練期間，除必要的入伍及專長訓練外，置重點於城鎮戰訓練；退後教召訓練14天，第一週以恢復基本戰技為主，包括實彈射擊、戰鬥教練，第二週則以城鎮戰訓練為主，使其任務及所受訓練縝密結合。

國防部並表示，為強化國軍各空軍基地、海軍要港、高山雷達站台、機動雷達、飛彈車組等重要目標防護安全，及確保國家關鍵基礎設施運作正常，如電力、油料、供水、通訊、傳播、海、空運、金融等，將編成第三類型「重要目標防護」部隊，由各作戰區負責整合，與民防團隊及保警共同執行重要目標防護任務，確保國家重要關鍵設施安全。

國防部 國軍

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