後備改革規劃 國防部：將研議4個月軍事訓練役役期是否延長

國防部宣示已完成後備改革配套規劃方案，除將成立「防衛後備動員署」外，後續也將對現行4個月軍事訓練役役期是否延長進行研議。

國防部本周將在立法院外交及國防委員會提出國軍「提升後備戰力」專案報告。

國防部表示，針對後備制度改革，後備戰力提升檢討，置重點於如何在整體防衛作戰中，有效強化國土防衛戰力，此次依防衛作戰需求，重新編組各類型後備部隊，以支援常備部隊，由全國可徵用列管後備總人數231萬人中，精選退伍8年內役男76萬人，並依兵役公平原則，落實編管選員每年召訓26萬人，每人8年內最多召訓4次，參與國軍當年度戰訓整備，與常備部隊21萬5千人，共同擔負國土防衛守護家園任務，相關配套改革規劃均已完成。

另國人關心目前屬徵兵制的4個月軍事訓練役，役期是否延長，因涉及兵力需求、訓練機構訓量擴充，後續再作研議，但目前已強化4個月軍事訓練役課程的強度與標準，如實彈射擊由88發增加至262發，行軍訓練增加至20公里，戰鬥體適能及城鎮戰戰鬥教練等課目均列為施訓重點，可有效提升國土防衛持續戰力。

國防部表示，在幕僚機制調整方面，國防部將整合部本部、參謀本部及後備指揮部動員幕僚人力，編成「防衛後備動員署」，屬中央三級機關，位階提升、功能增強，充分具備跨部會協調，動員政策制訂及對下指導、督管能力。三軍司令部及各作戰區，均編成動員專責部門，形成後備動員一條鞭體系。

而在後備組織調整方面，國防部後備指揮部改隸陸軍司令部，擔任動員兵監，依專業屬性指導督管各地區、縣、市後備指揮部。北、中、南地區後備指揮部及縣、市後備指揮部改編配各作戰區，納入建制單位。地區後備指揮部納入指揮鏈後，作戰區指揮官平時即可有效指揮、督導及調度轄內人、物力資源，對於戰場經營有正面效益，戰時則順勢遂行全般後備動員工作，平戰無縫接軌，常備後備整體一致。