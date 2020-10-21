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教召重規劃 國防部：退伍8年內未被召訓者優先入列

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部完成教召改革規劃案。圖/本報資料照
國防部完成教召改革規劃案。圖/本報資料照

國防部現已完成後備配套改革規劃，為符合教召公平性，將未曾於8年內參與教召的人員，檢討解除編管8年政策，採「後退先選」的原則召訓；盤點士官以上退伍幹部，且未受召訓人員，納入編管；其餘8年內曾受召之人員，仍按現行作法實施，教召次數最多4次，以有效充實後備軍、士官編管儲備。

國防部同時出，為擴大連級以下領導幹部選員，規劃將裝甲、砲兵、工兵、通信兵及行政、後勤官科已完成軍官基礎教育的幹部納入教召編管，以提高基層幹部選充率。

國防部本周將在立法院外交及國防委員會提出國軍「提升後備戰力」專案報告，全民防衛動員室提出上開規劃。

報告指出，考量現行教召訓練「訓期過短、訓項不足」，修訂教召訓練作法，置重點於增加教召天數與提升戰訓強度，實質提升後備部隊戰力，以符合防衛任務需求。

報告表示，國軍後備部隊擴編動員主要包含第一、第二及第三類型部隊，原總兵力約21萬餘人，受限於現有訓練機構不足，原區分二年施訓，每年平均訓量約12.5萬人，且每次教召訓練天數為5至7天；「提升後備戰力」專案改革後，後備部隊將擴充至26萬8千餘人，訓練機構擴充8個（5個甲種旅及3個後訓中心），訓練總能量增加至29萬人，可充分滿足應急作戰後備動員要求，1年內即可將編管的26萬8千餘人施訓完畢，且訓練天數增長為14天，整體教召訓能及品質大幅提升。全案擬區分階段推動，預於111年啟動。

報告指出，為提升後備戰力，針對訓練強度與課程全面檢討精進，教召期間區分「戰備基礎訓練」及「戰備任務訓練」等2個階段施訓，置重點於熟練編制專長、加強組合訓練、瞭解作戰任務與落實戰備演練，並依據各類型部隊任務特性，強化「灘岸守備」、「城鎮戰」、「反（空）機降」、「重要目標防護」等實戰訓練科目。

報告強調，後備部隊將精選適員納入編管，為快速恢復戰力的首要工作，國防部已針對「統一部隊編裝、符合兵役公平」、「檢討適用標準、擴展幹部選員」及「保障召員權益、提升福利待遇」等三項作法精進改革。

報告說，為使常備、後備一體，後備部隊各類型旅的編制、專長均按常備部隊標準，統一檢討修訂，以滿足防衛作戰「打的需求」；另為符合教召公平性，將未曾於8年內參與教召之人員，檢討解除編管8年政策，採「後退先選」之原則召訓；故解除編管8年政策，非指延長教召年限及增加次數，而是盤點士官以上退伍幹部，且未受召訓人員，納入編管，以符公平；其餘8年內曾受召之人員，仍按現行作法實施，教召次數最多4次，以有效充實後備軍、士官編管儲備，擴增幹部選充人力，並兼顧兵役公平原則。

報告指出，現行要員選充因受限專長充代規範限制，影響部隊選員且專長相符率低，因應國軍歷來組織調整變革，國防部規劃檢討專長適用標準，增加選用彈性，以提升專長相符率；另後備部隊多屬步兵型態，連級以下領導幹部選充不易，為擴大連級以下領導幹部選員，規劃將裝甲、砲兵、工兵、通信兵及行政、後勤官科已完成軍官基礎教育的幹部納入編管，以提高基層幹部選充率。

而為因應延長後備軍人編管年限與增加訓練天數之政策，有關教召期間之待遇、福利、保障及企業優惠等措施亦應同步調整，如薪資可檢討調增1.5倍，並增加就醫、日常購物及旅遊住宿等優專福利，以建立全民國防共識，激勵後備軍人士氣，以達「廣儲後備」的目標。

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