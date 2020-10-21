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「台版死神」騰雲號無人機 台東志航基地再度現蹤！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
軍事專家研判台東志航基地這架騰雲無人機，可能經過構改的新型「騰雲」號無人機。記者尤聰光／攝影
軍事專家研判台東志航基地這架騰雲無人機，可能經過構改的新型「騰雲」號無人機。記者尤聰光／攝影

空軍第七聯隊台東志航基地的上空，近日傍晚空中都出現一架外型酷似美軍MQ-9死神或海洋衛士無人機，吸引不少軍事迷守候一探究竟，不過，軍方人士透露這架大型無人機，是中科院自製研發的「騰雲」號無人機，正進行密集測試。

「從來沒看過這樣的機型，又不像戰鬥機。」張姓市民說，聽起來就不像戰鬥機的噴射聲音，像是螺旋槳發出的聲音，外型也不像空軍任何一架戰鬥機，但機身非常大，這幾天傍晚5點過後在基地上空飛來飛去，感覺很神祕。

這3天傍晚5點時刻，空軍第七聯隊台東志航基地上空就會出現一架似飛機又不是飛機的飛行物，繞行基地外海飛行，不少民眾發現後拍下PO網，由於外型酷似美軍MQ-9死神或海洋衛士無人機，引起軍事迷特別守候一探究竟。

昨天下午4點多，志航基地內的停機坪上，就出現這架無人機，由於機身外型和一旁F-5E老虎戰機不同，加上機翼非常長，格外引人注目，地面上不少人員在機身旁檢視，5點多慢慢滑入跑道，隨即加足馬力起飛，朝外海飛去。

原來這架大型無人機，就是中科院自製研發，也是最大的「騰雲」號無人機，被外界稱「台版死神」，平時鮮少見到，但這幾天出現在台東空域，引來諸多聯想。軍方人士透露「騰雲」號無人機，正進行密集測試，相關細節不便透露。

軍事專家表示，「騰雲」號無人機是中科院研發自製，2015年台北航太展首次亮相後，就在台東志航基地測試，不過，因相關電子系統整合不符軍方需求，因而進行構改，研判這架騰雲無人機，可能是新型「騰雲」號無人機。

據了解，新型「騰雲」號無人機包括機體、翼展更長，酬載具有更多選擇，且機身的發動機推力，比現役機種大好幾倍。由於騰雲號在台東密集測試，代表相關電子系統整合、偵蒐設備及武裝整合上有新的研發進展。

【中央社／台東縣21日電】

近日空軍在東部舉行天龍操演，中科院研發的騰雲無人機也密集在台東空軍志航基地試飛。

空軍年度重要演訓「天龍操演」19日在花蓮佳山空軍基地展開，台東空軍志航基地配合操演，除了戰機起降頻繁外，眼尖的軍事迷發現中科院大型騰雲無人機也出現當中。

騰雲機19日在志航基地試飛，下午4時許起飛，在基地附近繞了2圈隨即降落；20日傍晚5時許起飛後就往太平洋方向直飛，直到晚上7時許才返回志航基地，在空中飛行超過2小時。

過去騰雲機在志航基地試飛均在志航基地周遭繞行，這次直衝太平洋，且夜間飛行超過2小時，軍事迷猜想是否和空軍天龍操演有關。

國防部發言人史順文今天接受記者訪問時表示，中科院的騰雲無人機長時間和夜間測評與空軍的天龍操演無關。

騰雲無人機是由中山科學研究院所研發，根據中科院資料，騰雲機具備多機操控、聯網導控，與即時影像傳輸等功能；可在日間、夜間執行情蒐、監視、偵查、環境研究。

空軍天龍操演預計進行至10月30日，含各項空對地、空對海、空對空及地面部隊戰技競賽，以驗收戰備訓練成果。參訓軍機方面，去年首度參與操演的F-16V，今年仍將參與；其他演訓機種還包括經國號戰機、幻象戰機，以及同樣第二度參訓的P-3C反潛機。

中科院自製研發的「騰雲」號無人機，曾於台東志航基地營區開放時亮相。本報資料照片
中科院自製研發的「騰雲」號無人機，曾於台東志航基地營區開放時亮相。本報資料照片
「騰雲」號無人機由於機身外型和一旁F-5E老虎戰機不同，加上機翼非常長，格外引人注目，地面上不少人員在機身旁檢視。記者尤聰光／攝影
「騰雲」號無人機由於機身外型和一旁F-5E老虎戰機不同，加上機翼非常長，格外引人注目，地面上不少人員在機身旁檢視。記者尤聰光／攝影
空軍第七聯隊台東志航基地停機坪上，出現中科院自製研發的「騰雲」號無人機。記者尤聰光／攝影
空軍第七聯隊台東志航基地停機坪上，出現中科院自製研發的「騰雲」號無人機。記者尤聰光／攝影

台東 空軍 中科院

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