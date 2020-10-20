副參謀總長視導東沙 駐島海軍陸戰隊首次有限度曝光

飛往東沙一班立榮航空軍包機日前遭香港飛航情報區以空域安全為由要求飛返，引發東沙航線是否將遭共軍干預的疑慮。國防部副參謀總長李廷盛昨日搭承空軍C-130運輪機前往東沙視導，國防部除公布降落在東沙機場的軍機身影，宣示空軍東沙航線不受影響，駐島海軍陸戰隊也首度曝光。

軍聞社報導，國防部副參謀總長李廷盛中將昨日上午偕同海巡署主任秘書滕永俊，搭乘空軍C-130運輸機前往東沙視東沙防務，聽取任務簡報，並實際巡視島上官兵生活設施。

國防部發布視導照片中，李廷盛慰勉駐島海巡東沙指揮部官兵，但背景裡有身著數位虎斑迷彩的陸戰隊員，顯示陸戰九九旅派遣「移地訓練」的加強連仍在島上實施戰備。這也是駐島陸戰隊首次有限度曝光。陸戰隊加強連配備有標槍反裝甲飛彈、紅隼火箭彈等，據信還特別攜行了雙聯裝剌針防空飛彈。

李廷盛除肯定官兵在東沙捍衛我國領土、領海及領空安全，並強調「聯合作戰首重溝通與協調」，應利用平日戰備演練時機，建立聯合作戰機制，發揮聯合情監偵作為，掌握關鍵海空域動態，以達料敵機先、早期預警目標。