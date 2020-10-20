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關指部戰備操演 軍用油罐車民間加油站設補給點

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍六軍團今日實施第四季戰備操演，部隊油罐車在台二線民間加油站開設補給站，運用民力部署後勤體系。記者洪哲政/攝影
陸軍六軍團今日實施第四季戰備操演，部隊油罐車在台二線民間加油站開設補給站，運用民力部署後勤體系。記者洪哲政/攝影

陸軍六軍團今日實施第四季戰備操演，所屬戰甲車離開營區執行戰術機動，位於北部衛戍區的關渡指揮部除將雲豹甲車隱蔽在淡水沙崙未完工的地下通道外，所屬榴砲部隊也採指揮所方式移駐淡海新市鎮。特別被民眾注意的是，部隊油罐車在台二線民間加油站開設補給站，運用民力部署後勤體系。

六軍團包括關渡指揮部、蘭陽指揮部、584旅、21砲指部等部隊，主戰裝備近日都離營進行機動與野戰部署，作戰區內部分飛彈部隊也離營進行戰力保存。

在台灣北端的淡水河口與淡海新市鎮是接戰第一線，關渡指揮部署在河口的雲豹甲車與30鏈砲車，清晨就機動到施工中沙崙通往新市鎮的地下道進行戰力保存。新市鎮內的鷹式飛彈連也離開駐地，外出進行野戰部署。榴砲部隊則以指揮所示意形態，進駐到新市鎮空建地部署。

特別被民眾注意的是，關指部所屬的油罐車，被部署在淡水外環道的台二線，在民間加油站前開設補給站，運用民力部署後勤體系。

淡水河 加油站 飛彈

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