影／共軍電偵機升空 國防部公布天龍操演實彈射擊畫面
空軍今日持續進行戰術總驗收競賽「天龍操演」，國防部披露，F-16飛行員掛載紅外線響尾蛇飛彈升空，在長機與僚機的相互合作中，實施空對空實彈射擊任務。
空軍正在全國各地展開空軍戰術總驗收「天龍操演」，中共空軍今天密集在西南空域我防空識別區邊緣，派遣空警500、運9通信對抗機與運8反潛機分別進行巡航，空軍循例一一派遣空中巡邏兵力應對，並對共機實施廣播驅離、防空飛彈追監。
但操演不受共軍電偵機升空影響。軍聞社報導，戰機起飛前，飛行員與機工長共同進行戰機360度檢查，武掛分隊官兵也特別檢整掛載的紅外線響尾蛇飛彈。
報導指出，F-16戰機飛行員懷抱著勇奪第一的信念，依照序列升空，準備前往指定空域實施射擊任務；戰機穿越雲層後發現目標，飛行員鎖定目標，並立即發射響尾蛇飛彈，隨即實施轉彎脫離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言