影／共軍電偵機升空 國防部公布天龍操演實彈射擊畫面

綜觀歷史，美國在冷戰高峰期時仍舊持續支援數場代理戰爭對抗蘇聯，並沒有因為蘇聯勢均力敵的互相保證毀滅戰力而退縮。更不用提在漫長而悲慘的越戰中，即便反戰浪潮鋪天蓋地，美國仍舊支撐了將近10年。這或許不能類比近來的東亞局勢發展，但因此低估美國國家意志恐怕也悖離事實。

2020-10-20 13:13