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空軍天龍操演進行中 共軍3電偵機侵我西南空域活動
空軍正在全國各地展開空軍戰術總驗收「天龍操演」，中共空軍今天密集在西南空域我防空識別區邊緣，派遣空警500、運9通信對抗機與運8反潛機分別進行巡航，空軍循例一一派遣空中巡邏兵力應對，並對共機實施廣播驅離、防空飛彈追監。
國防部表示，今日入侵西南空域防空識別區的共機，包括空警500機（KJ-500）、運9通信對抗機（Y-9 EW）及運8反潛機（Y-8 ASW）。而這是近期來共軍在西南空域偵巡機架次較多的一次。過去運8曾與擔任空中預警任務的空警500編隊飛行，此次加入運9通信對抗機，三架具有電偵性能的軍機陸續進入當地空域活動，引發關注。
中共運9通信對抗機可遠距離對空地指揮機構實施干擾，降低指揮機制的效能，與空警500同為共軍現役主力電偵機種。
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