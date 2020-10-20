空軍天龍操演進行中 共軍3電偵機侵我西南空域活動

空軍正在全國各地展開空軍戰術總驗收「天龍操演」，中共空軍今天密集在西南空域我防空識別區邊緣，派遣空警500、運9通信對抗機與運8反潛機分別進行巡航，空軍循例一一派遣空中巡邏兵力應對，並對共機實施廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部表示，今日入侵西南空域防空識別區的共機，包括空警500機（KJ-500）、運9通信對抗機（Y-9 EW）及運8反潛機（Y-8 ASW）。而這是近期來共軍在西南空域偵巡機架次較多的一次。過去運8曾與擔任空中預警任務的空警500編隊飛行，此次加入運9通信對抗機，三架具有電偵性能的軍機陸續進入當地空域活動，引發關注。