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副參謀總長視導東沙防務 C-130運輸機宣示航線由我掌握

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副參謀總長李廷盛今天搭承空軍C-130運輪機前往東沙視導，國防部同時公布降落在東沙機場的軍機身影，宣示空軍東沙航線不受影響。圖／軍聞社
國防部副參謀總長李廷盛今天搭承空軍C-130運輪機前往東沙視導，國防部同時公布降落在東沙機場的軍機身影，宣示空軍東沙航線不受影響。圖／軍聞社

一班飛往東沙的立榮航空軍包機日前遭香港飛航情報區以空域安全為由飭令飛返，引發東沙航線是否將遭共軍干預的疑慮。國防部副參謀總長李廷盛今天搭承空軍C-130運輪機前往東沙視導，國防部同時公布降落在東沙機場的軍機身影，宣示空軍東沙航線不受影響。

軍聞社報導，國防部副參謀總長李廷盛中將上午偕同海巡署滕永俊主任秘書，搭乘空軍C-130運輸機前往東沙視東沙防務，聽取任務簡報，並實際巡視島上官兵生活設施，代表國防部長嚴德發及參謀總長黃曙光上將，對國軍官兵戮力戰訓本務，發揮聯合作戰精神，共同守護國家安全的辛勤付出，表達高度肯定與嘉許。

李廷盛於工作指導時，首先肯定官兵於東沙捍衛我國領土、領海及領空安全，並強調「聯合作戰首重溝通與協調」，應利用平日戰備演練時機，建立聯合作戰機制，並發揮聯合情監偵作為，掌握關鍵海空域動態，以達料敵機先、早期預警的目標。

李廷盛同時表示，「一定要把官兵照顧好！」再精良的武器裝備，都需要靠「人」來操作，部隊人力素質決定戰爭勝敗關鍵，各級幹部務必做好心輔工作，掌握官兵心緒狀況，協助解決「急、難、病、痛、苦」等問題，發揮領導統御，凝聚單位團結向心，確保部隊純淨與戰力。

報導指出，李副總長親切與駐島官兵們互動，「吃得、住得還習慣嗎？」同時關心生活狀況，頻頻振臂握拳為弟兄姐妹們加油打氣，讚許官兵在遙遠的外島堅守崗位。

東沙 空軍 國防部

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