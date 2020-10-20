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中共可能乘美大選之亂犯台 金融時報作家：百萬兵力才攻得下

立法院通過臨時提案要求恢復軍退公務員領取優存權利

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部（如圖）與退輔會下令軍退公務人員停領18%優惠存款，引發反彈，立法院外交及國防委員會日前通過決議，摃上監察院對此案的糾正案文，要求國防部與退輔會回復相關人合法的優存利息權利。圖／本報資料照
國防部（如圖）與退輔會下令軍退公務人員停領18%優惠存款，引發反彈，立法院外交及國防委員會日前通過決議，摃上監察院對此案的糾正案文，要求國防部與退輔會回復相關人合法的優存利息權利。圖／本報資料照

國防部與退輔會下令所屬軍退公務人員停領18%優惠存款，引發反彈，立法院外交及國防委員會日前通過決議，摃上監察院對此案的糾正案文，要求國防部與退輔會回復相關人合法的優存利息權利。

這項提案由朝野立委共同通過。臨時提案指出：鑑於支領退伍金人員有就、再任由政府編列預算支給俸、薪給、待遇或公費之機關（構）、學校或團體之職務且每月支領薪酬總額超過公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額等情事時，仍不需停止渠等優惠存款，監察院109國正0002號糾正案文及國防部國資人力字第1090106784號函，對於立法院2018年6月21日修正通過陸海空軍軍官士官服役條例第46條第3項、第34條的解釋適用容有誤解，亦違反立法院的立法意旨。

臨時提指出：系爭條文既無授權行政機關就規範對象得限縮或擴大解釋適用，國防部於法律未修正前，率以變更函釋方式停止規範對象之優存利息，顯已違反法律保留原則、信賴保護原則，並有侵犯立法院職權之虞。但前引監察院通過糾正案，就支領退伍金人員之優存利息停止與否「應確實檢討改善」的意旨應予以尊重，國防部宜依系爭法律條文，給予渠等人員合法的優存利息權利，並儘速函請國軍退除役官兵輔導委員會予以速回復。

國防部 立法院 監察院

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