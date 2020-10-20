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國防部對美軍購「戰力發展研究」決標 即日起展開履約
國防部今發布對美軍購決標案，參謀本部以1295萬2800元金額，對美軍採購「戰力發展研究」案。由於國防部明年將建立「華美戰略能力合作研究案」，首度派員赴美國國防部戰略能力辦公室，交流台美雙方戰略能力研發成果，疑為此案。
台美今年原由國防部戰規司編列1525萬元預算，計畫邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、陸航、無人載具、水雷的軍、文職現役與退役專家來台，雙方共同組成專案團隊，以美軍實戰角度，評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。但因新冠肺炎疫情影響，全案延後實施。
國防部公開預算案顯示，明年將建立「華美戰略能力合作研究案」，首度派員赴美國國防部戰略能力辦公室，交流台美雙方戰略能力研發成果，反制未來威脅，同時維繫台美雙方戰略溝通管道。
目前我透過軍購管道向美方採購研究案，包括合成化戰區作戰研究模式計畫、延伸式防空模式原維護合約等，前者耗資90萬美元，後者則需61萬7146美元，兩案都仍在執行中。
國防部今日發布軍購決標資訊，中華民國駐美軍事代表團以1295萬2800元預算，對美國在台協會（AIT）代表的美軍，採購「戰力發展研究」案，由國防部參謀本部履約，預估自本月起至明年6月30日前履約。
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