快訊

中共可能乘美大選之亂犯台 金融時報作家：百萬兵力才攻得下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部對美軍購「戰力發展研究」決標 即日起展開履約

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部今發布對美軍購決標案，參謀本部以1295萬2800元金額，對美軍採購「戰力發展研究」案。圖／軍聞社
國防部今發布對美軍購決標案，參謀本部以1295萬2800元金額，對美軍採購「戰力發展研究」案。圖／軍聞社

國防部今發布對美軍購決標案，參謀本部以1295萬2800元金額，對美軍採購「戰力發展研究」案。由於國防部明年將建立「華美戰略能力合作研究案」，首度派員赴美國國防部戰略能力辦公室，交流台美雙方戰略能力研發成果，疑為此案。

台美今年原由國防部戰規司編列1525萬元預算，計畫邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、陸航、無人載具、水雷的軍、文職現役與退役專家來台，雙方共同組成專案團隊，以美軍實戰角度，評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。但因新冠肺炎疫情影響，全案延後實施。

國防部公開預算案顯示，明年將建立「華美戰略能力合作研究案」，首度派員赴美國國防部戰略能力辦公室，交流台美雙方戰略能力研發成果，反制未來威脅，同時維繫台美雙方戰略溝通管道。

目前我透過軍購管道向美方採購研究案，包括合成化戰區作戰研究模式計畫、延伸式防空模式原維護合約等，前者耗資90萬美元，後者則需61萬7146美元，兩案都仍在執行中。

國防部今日發布軍購決標資訊，中華民國駐美軍事代表團以1295萬2800元預算，對美國在台協會（AIT）代表的美軍，採購「戰力發展研究」案，由國防部參謀本部履約，預估自本月起至明年6月30日前履約。

國防部 美軍 新冠肺炎

延伸閱讀

央視公布驅離美軍機畫面 雙方距離近到可看清對方機徽

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

國防部新軍紀要求作法 宣稱企達「三零」目標

貫徹留優汰劣 國防部：軍紀改革絕非連坐懲處

相關新聞

國防部對美軍購「戰力發展研究」決標 即日起展開履約

國防部今發布對美軍購決標案，參謀本部以1295萬2800元金額，對美軍採購「戰力發展研究」案。由於國防部明年將建立「華美...

立法院通過臨時提案要求恢復軍退公務員領取優存權利

國防部與退輔會下令所屬軍退公務人員停領18%優惠存款，引發反彈，立法院外交及國防委員會日前通過決議，摃上監察院對此案的糾...

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）19日表示，台灣是美國的正常夥伴（norma...

國防部新軍紀要求作法 宣稱企達「三零」目標

國軍軍紀改革採「連坐法」引發爭議，國防部今天表示，新作法是致力達到「零違法、零違紀、零傷亡」目標。若幹部未盡防處工作，才...

貫徹留優汰劣 國防部：軍紀改革絕非連坐懲處

國防部今天發布新聞稿指出，策定「軍風紀律改革專案」實施計畫，是在幹部未盡防處工作，才檢討督管不周責任，以符合「分層負責」...

【經濟彭博周報】台海風雲錄...動武雙面刃 大陸也有風險

解放軍空軍9月曾發布一段視訊，展示H-6轟炸機（轟六）對飛機跑道發動模擬攻擊，視訊中的跑道很像是關島的安德森空軍基地；美國若要支援台灣，當地是主要的集結點。大陸環球時報報導，共軍的東風-26型中程導彈能夠摧毀美軍基地，同時空防設施能夠打掉外來的攻擊。

【經濟彭博周報】台海風雲錄…專家沙盤推演

中共70多年來一直威脅要武力侵台。如今無論是分析家、政府官員與投資人，都擔憂未來幾年間中共當真會動手，甚至可能引發美、中戰爭。

【募兵支票之謎／上】3年半內達成90%編現比 是真本事或文字遊戲？

隨著兩岸關係日趨緊繃，近日「全民皆兵」、教召年限拉長話題火熱，台灣的兵役制度這幾年有幾次重大轉變。民國100年12月13日，立法院通過兵役法修正案，將83年次之後役男役期減為四個月。106年，國防部長馮世寬宣布，明年起將不再徵召82年次前的役男服一年義務役。當時馮世寬表示，雖然義務役將於一年後退場，隨著志願役人數上升，國軍將於109年底達到編現比90%的目標。

最高齡鄰長肯定蔡英文買武器：中國打來跟它拚了！

蔡英文總統今天在嘉義縣長翁章梁等人陪同下，至嘉義縣拜訪108歲前鄰長黃德成及100歲人瑞呂陳娘，致贈金鎖片、敬老狀及水果...

【後備軍人改革／下】班長沒下過部隊、新訓旅常備僅十幾人 美方也傻眼

國防部長嚴德發將推動後備動員體系的大幅改革，消息人士指出，這項改革是出於美方近年評估台灣防衛實力，批評後備動員幾乎虛有其表，另外在台海局勢緊張的當下，面對外界不少主張恢復徵兵的聲音，強化後備不失為因應之道。

「獵豹專案」戰砲甲車 嚴德發下令定名為「輪型戰車」

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，計劃研製兩輛105公厘「戰砲甲車」。據指出，經裝甲兵科出身的國防部長嚴德發指示，裝備改名...

徐巧芯：網熱搜教召 七年級怨「為什麼不好都是我」

國民黨台北市議員徐巧芯頻頻提出後備戰力兵制看法，引發熱議。徐巧芯今天接受廣播主持人黃暐瀚專訪表示，最近有媒體民調，18、...

熱門新聞

陸指控我國斐濟代表處先動手 馬英九：當家不會鬧事

談關中天電視台 韓國瑜：是站出來捍衛的時候！

陸外交官闖我斐濟國慶酒會 柯文哲：拖進去處理一下…

興建宜蘭高鐵要花1764億元但效益高 蘇貞昌：樂觀其成

高鐵延伸宜蘭進度大超前讓屏東人眼紅 林佳龍說出原因

胡錫進：陸外交官挺文雅 斐濟警接中方投訴遭台方攻擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。