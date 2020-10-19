「獵豹專案」戰砲甲車 嚴德發下令定名為「輪型戰車」

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，計劃研製兩輛105公厘「戰砲甲車」。據指出，經裝甲兵科出身的國防部長嚴德發指示，裝備改名為「105公厘輪型戰車」，不再使用「戰砲甲車」之名。

裝甲車衍生出有砲塔的砲車，美軍稱之為「機動砲車」，日本則稱之為「機動戰鬥車」，共軍稱之為「輪式突擊炮」，我國防部軍備局則定名為「戰砲甲車」，用以和履帶型的主力戰車區別。此事牽涉兵科建軍傳統的思維敏感，因為我國陸軍裝甲兵心目中的「戰車」，過去向來有非「履帶型戰車」不可的建軍堅持。

國防部軍備局早在民國97年就研製出配備105砲塔的第一代雲豹甲車，但當時以「輪型戰車」向陸軍裝甲兵學校推薦時，卻遭嚴拒，因為裝甲兵心目中的「戰車」，傳統都是以履帶推進，不是輪型裝具；長年來陸軍裝甲兵科心目中建軍首選，就是換裝美軍M1A1或A2的艾布蘭主力戰車，拒絕其他輪型甲車進化而來的砲車影響裝甲履帶「血統」。

但據了解，陸軍建軍現有兩百輛「輕型戰車」需求，計劃用以取代爲數不多且老舊的M41D與M41A3戰車，軍備局「獵豹專案」研發的「105公厘戰砲甲車」是首選，可望落實「國車國造」，在陸軍已獲得M1A2T戰車下，為突破兵科建軍思維限制，嚴德發因此下令將獵豹案定名爲過去遭裝甲兵監嚴拒的「輪型戰車」。

軍備局代號「獵豹專案」計劃試製兩輛105公厘輪型戰砲甲車案，經軍備局202廠與中科院勇虎計劃室評估後，選擇以商購模式先向美國沃特夫利特兵工廠（Watervliet Arsenal）採購兩門全新的M68A2 105公厘低後座力戰車砲，預估明年初可抵台，與中科院射控系統整合，再與「輪型迫砲車」M2樣車為基礎進行研改成戰砲甲車。載台目前已展開焊製，計劃明年5、6月可展開測試，後續與中科院研製的砲塔進行整合。