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徐巧芯：網熱搜教召 七年級怨「為什麼不好都是我」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
徐巧芯今天接受廣播主持人黃暐瀚專訪表示，最近有媒體民調，18-19歲年輕人願意打仗、卻不想當兵，她解讀，許多年輕人認為兩岸不會開戰，反正不會打，當然願意上戰場。圖／擷取自POP撞新聞直播
徐巧芯今天接受廣播主持人黃暐瀚專訪表示，最近有媒體民調，18-19歲年輕人願意打仗、卻不想當兵，她解讀，許多年輕人認為兩岸不會開戰，反正不會打，當然願意上戰場。圖／擷取自POP撞新聞直播

國民黨台北市議員徐巧芯頻頻提出後備戰力兵制看法，引發熱議。徐巧芯今天接受廣播主持人黃暐瀚專訪表示，最近有媒體民調，18、19歲年輕人願意打仗、卻不想當兵，她解讀，許多年輕人認為兩岸不會開戰，反正不會打，當然願意上戰場。

徐巧芯也提到，先前國防部研議，要將義務役等後備軍人選充年限，自8年延長為15年內。徐巧芯說，當有消息傳出一年役男將延長教召年限到15年，她以大數據分析，發現很多男生就開始Google搜尋「教召」，每天都有一萬筆左右，蟬聯多日搜尋前幾名，加上網路討論多是負面意見，加總評斷，其實延長教召年限，很多七年級生頗有抱怨，七年級生覺得，「為什麼不好的都是我……」。

徐巧芯說，民調某些狀況下會不準，尤其敏感議題，受訪者未必會說出心裡真心想法，答案通常會較符合社會既定價值，但想法不一點是那樣。徐說，她私下與年輕人聊，大家覺得當兵太浪費時間，甚至認為兩岸不會開戰，反正不會打，當然願意上戰場。

另外，徐巧芯也提到，民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農日前拋出全民皆兵，主張在社區組織「國土防衛部隊」，遭退輔會主委馮世寬脫口罵「渣男」，徐說，吳怡農提出的「國土防衛部隊」非常矛盾，若全民皆兵，作法接近瑞士，但若沒有搭配家裡有槍砲彈藥，就失去機動性，難道要拿掃把當武器？

徐說，甚至有人以為，拿了槍就可以上戰場，就算訓練有素的軍人，都不一定拿槍就可以上戰場，所以有必要花這麼多財力去做另外一個系統？徐巧芯說，目前我們已經有志願役、義務役等，若又要搞另外的東西等同是節外生枝，所以馮世寬可能會認為，何不將徵兵、募兵搞好？不將後備戰力改革好？節外生枝除標新立異，還有什麼？

但對於為什麼被罵渣男？徐巧芯笑稱，「可能有我們不知道的事情吧」。徐說，過去在選舉時，吳怡農講了很多東西，也可能涉及蔡英文總統、民進黨權力核心等問題。徐說，之前曾有媒體報導，指有親近小英的人對吳怡農的作法不以為然，她認為，吳怡農有一點裡外不是人。

徐巧芯 吳怡農 教召 馮世寬

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