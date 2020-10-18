對美軍購結餘款在美款項 國防部公開與審計部打對台

國民黨立委賴士葆日前在立法院財政委員會質詢時，披露審計機關糾正財務上違失受處分者，總共359件，中央政府269件，國防部即占其中262件，審計部審計長陳瑞敏回應時表示，「我們查了國防部」，「因為軍購結餘款還放在國外有一二千億在那邊」。國防部今天發新聞稿表示，這筆數字是國防部依發價書完成付款，美方尚未交貨列帳的額度，並非「軍購案結餘款」。

根立法院詢答紀錄，賴士葆日前作這項詢問時，備詢的陳瑞敏回應說：「軍購結餘款，我們查了國防部」。他表示，「因為軍購結餘款還放在國外有一二千億在那邊，我們還是要他將這個錢好好拿回來。現在一年已有七十、八十億繳庫金額」。立委同時指出，國防部被記大過的軍官就有182個。國防部財務究竟發生什麼問題？是否與軍購結餘款拿不回來有關係？

但國防部今天發出新聞稿表示，國軍對美軍購的財務管理均有明確及嚴謹的作業程序，有關軍購案結餘款，國防部均依規定報繳國庫；報導所載的金額，是國防部依發價書完成付款，美方尚未交貨列帳的額度，並非「軍購案結餘款」。

國防部表示，軍購帳戶案款，美方均定期提供表報供我方核對後，函送行政院主計總處及審計部核備，以達複式監督機制。

國防部說，美方同意供售的軍購案，國防部均依規定完成建案程序編列預算，並經立法院審議通過後，才會與美方簽署發價書。

至於答詢述及「182名軍官因軍購結餘款遭記大過」並非事實，該數據為104-107年間違犯酒駕等軍紀案件隱匿未報遭到懲處的統計資料，並非因財務違失受懲。

國防部說，時值區域情勢嚴峻之際，籲請國人持續支持建軍發展，共同維護國家安全。