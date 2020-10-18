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有軍紀案主官到國防部接受公審 國防部軍紀改革案惹議

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有軍紀案主官到國防部接受公審 國防部軍紀改革案惹議

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部擬定新「國軍軍風紀律改革專案」，部隊一旦發生軍紀案件，國防部每週由總長（副總長執行官）主持，召集肇案聯兵旅（含比照）主官及士官督導長到國防部提報，所涉各階層部隊主官也須視訊與會。圖/本報資料照
國防部擬定新「國軍軍風紀律改革專案」，部隊一旦發生軍紀案件，國防部每週由總長（副總長執行官）主持，召集肇案聯兵旅（含比照）主官及士官督導長到國防部提報，所涉各階層部隊主官也須視訊與會。圖/本報資料照

國防部擬定新「國軍軍風紀律改革專案」，除要求各人事部門，統計各階層主官（管）、業務主管與士官督導長任職期間，所肇生軍風紀案件，納入後續派職、晉陞、派訓參據，以強化督管責任外，部隊一旦發生軍紀案件，國防部每周由總長（副總長執行官）主持，召集肇案聯兵旅（含比照）主官及士官督導長到國防部提報，所涉各階層部隊主官也須視訊與會。

國防部今天表示，此案尚為試行階段，十二月底將蒐整各單位執行意見、研討試行狀況後，令頒全案計畫，要求國軍各級部隊貫徹執行，期能減少軍紀案件，鞏固國軍精實戰力。但基層對此反彈，認為違反杜絕「連坐法」的原則，嚴重增加部隊官兵負擔。

這項「國軍軍風紀律改革專案」新作法包括：年度考績為「丙上」以下官兵，立即辦理汰除，汰除作業由原來的38天，可縮減至7日內完成；各人事部門，應統計各階層主官（管）、業務主管與士官督導長任職期間，所肇生軍（風）紀案件，納入後續派職、晉陞、派訓參據，以強化督管責任。

此外，志願士兵因個人品性經評審不適服志願士兵，應予退訓，如是類人員至單位報到後肇生重大案件，經查於新訓階段未落實考核者，併案檢討相關人員；違犯重大軍風紀案件者，除涉法者移送法辦外，一次記兩大過處分，肇案人立即調離現職，進行汰除程序，由聯兵旅級全程託管，汰除的作業期程由原45個工作日縮短至24日，事證明確毋須辦理再審議者，再縮短至10日

專案並規定，單位若發生重大軍紀案件，國防部每周由總長或副總長執行官主持，召集肇案聯兵旅（含比照）主官及士官督導長到國防部提報，各軍司令（指揮）部副司令（副指揮官）、軍團指揮官與士官督導長、人事、作訓、後勤、法務及督察主管及肇案單位連級主官、士官督導長採視訊方式與會。

對於官兵肇生酒後駕車、吸毒、違反性別分際及涉重大品德違失，國防部下達「嚴懲汰除，涉法者一律依法偵辦」的軍令，另查若屬各級幹部未盡防處、督管之責，併案檢討究責。而違反資通安全、保密工作人員，國防部要求「涉法者依法偵辦，違規者依懲處基準表核予記過以上人員，一律調離現職，3年內不得薦訓、向上派職，並納入供爾後人事運用参據」。

面對單位官兵發生重大違紀案件時，國防部並要求各單位要「逐級召開軍紀檢討會」，而肇案單位在案發後第1個工作日、營級3個工作日內、聯兵旅（含比照）一周、軍團二周內，由單位主官主持由下而上逐級召開軍紀檢討會。若當月聯兵旅（含比照）肇生2件以上，提高由司令部適階幹部主持，並進行「駐點輔導」一周。

專案並規定，國防部每周由總長（副總長執行官）主持，召集肇案聯兵旅（含比照）主官及士官督導長到部提報，各軍司令（指揮）部副司令（副指揮官）、軍團指揮官與士官督導長、人事、作訓、後勤、法務及督察主管及肇案單位連級主官、士官督導長採視訊方式與會。

國防部今天表示，為持續落實部隊紀律要求，提升人員素質，國軍全面檢討現行作業規定，策訂軍風紀律改革專案實施計畫，要求各級部隊從制度改革，檢討策進並落實執行，以建立防患未然觀念，共同建立一支平時能救災，戰時能作戰的現代化勁旅，爭取國人的肯定與支持。

國防部 國軍

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