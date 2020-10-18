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AH-64E攻擊直升機飛入北市 松山凌空複訓這項科目

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為AH-64E阿帕契攻擊直升機。聯合報系資料照片
圖為AH-64E阿帕契攻擊直升機。聯合報系資料照片

陸軍航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機近期被航迷發現頻密出現在松山機場編隊飛行，飛越空軍救護隊機棚上空脫離。由於機棚有空軍UH-60M黑鷹萬鈞計畫待命機停駐，外界懷疑攻擊直升機是否新納入萬鈞護航規劃與演練。但據了解，阿帕契直升機是藉此進行儀器穿降，與空軍萬鈞任務專案無涉。

「萬鈞計畫」指的是層峰與政要轉進計畫，分空地海方案，空軍萬鈞計畫專機長駐松山機場，目前由UH-60M黑鷹直升機擔任待命機。近日有兩架阿帕契攻擊直升機、兩架黑鷹直升機分別到松山實施儀器穿降訓練，直升機進入松山機場10號跑道向東進航，飛過空軍救護隊萬鈞待命機上空，右轉脫離，引發討論。

但據了解，部署北部的AH-64E阿帕契攻擊直升機，要實施儀器穿降科目時，須前往松山與新竹機場，但新竹目前正在進行主跑道整修，因此松山是最近的選擇，否則就要遠航到台中清泉崗實施，因此部署在龍潭的60架阿帕契攻擊直升機，近期將陸續出現在松山與清泉崗機場實施飛訓。

黑鷹直升機 松山機場 阿帕契

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