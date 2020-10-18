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空軍長程預警雷達隊徽 台灣黑熊兇猛鎮懾赤色大陸國土

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統日前前往新竹樂山視導台美合作設置的長程預警雷達，空軍「偵蒐預警中心」隊徽首度曝光，隊徽設計顯示一隻兇猛台灣黑熊截擊升空的飛彈，就疊蓋在紅色的中國大陸輪廓上，顯示部隊任務專對大陸而來。圖／取自總統府
蔡總統日前前往新竹樂山視導台美合作設置的長程預警雷達，空軍「偵蒐預警中心」隊徽首度曝光，隊徽設計顯示一隻兇猛台灣黑熊截擊升空的飛彈，就疊蓋在紅色的中國大陸輪廓上，顯示部隊任務專對大陸而來。圖／取自總統府

蔡總統日前前往新竹樂山視導台美合作設置的長程預警雷達，空軍「偵蒐預警中心」隊徽首度曝光，隊徽設計顯示一隻兇猛台灣黑熊截擊升空的飛彈，就疊蓋在紅色的中國大陸輪廓上，顯示部隊任務專對大陸而來。

美國「空軍雜誌」（Air Force Magazine）月前報導，3架MQ-9無人偵察機與美國第三艦隊在加州外海進行演習，參與訓練的空軍人員的臂章上，能清楚看到一架MQ-9偵察機疊蓋在紅色的中國大陸輪廓之上，MQ-9偵察機且還載有一名拿著鐮刀的死神。顯示該部隊的戰略重心從中東轉移至亞太地區。

中國大陸官媒「環球時報」對此曾發表社評譴責，稱此舉為極其囂張的挑釁，並宣稱「動用MQ-9無人機攻擊中國南沙島礁或其他中國目標就是戰爭行為，解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沉重代價。」

蔡英文總統日前率國安官員、將領前往新竹樂山視導台美合作設置的長程預警雷達，軍聞社與總統府發布的影像中，有長駐當地的美方人員身影外，樂山「空軍偵蒐預警中心」隊徽也首度曝光。隊徽中一隻自山脊橫空冒出、胸前有白「T」型的台灣黑熊，在象徵「舖爪」雷達罩前捕捉飛彈，背景同樣是紅色的中國大陸輪廓。

空軍 MQ-9

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