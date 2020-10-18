台灣防務剌蝟化 先向美採購「飛彈儲存可靠度計畫」

我國將大舉對美新購岸置魚叉反艦飛彈、增購愛三防空飛彈，後續還有各軍種人攜式肩射剌針防空飛彈購案，聲稱要讓台灣防務成為「剌蝟」，大批飛彈抵台後儲存、戰力保存，成為重要議題。國防部日前耗資5356萬3745元，透過軍售管道對美採購「飛彈儲存可靠度計畫」，將由美軍協助我方評估現有彈藥儲存設備、偽裝的效度。

國軍與美軍長年合作為我特種彈藥儲存實施檢查，如陸軍拖式、標槍等反裝甲飛彈，均集中儲存於北部「天馬彈庫」，陸軍派有專責連隊看守，由美軍定期實施定檢。近年來國軍陸續在中、北部新建特種彈庫，儲存防空飛彈等大型彈體，與美軍合作模式不明。

國防部日前公布，中華民國駐美軍事代表團以5356萬3745元額度決標，對美軍採購「飛彈儲存可靠度計畫」，計畫預估自上月28日至112年3月31日實施。可望由美軍體檢國軍目前各彈庫內外設備、偽裝、安全等向量。