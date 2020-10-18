後備教召資訊化選員不公 動員電腦將這樣調整參數

國軍後備教召長年存在召訓機率不公的現象，軍方至今推稱都是「電腦選號」的結果。據了解，目前研擬的強化後備戰力方案中，「資訊化選員」將解除年限設定，加入「後退先用」參數，以志願役操作武器中高階專長者為優先。

國防部正就後備戰力改革進行研討，對外釋出解除後備教召編管八年限制規定，過去眾多後備軍人退伍八年內連續被教召，但卻有人從未「中籤」回營，召訓是否公平？軍方推稱都是電腦選的，未來也將透過「資訊化選員」，確保召訓公平。

目前陸、海、空與後備都各有自己的教召業務。後備負責全國六個「五步一砲」陸軍丙種旅，另有一個丙種旅為海軍陸戰隊。各軍種依編缺需求進行召訓，教召條件以軍種、專長和居住地等不同因素揉混，由電腦系統計算中籤對象。由於各軍種各召訓部隊需求不同，軍方無法歸納長年來教召，究竟各種兵科專長，哪些較易中籤或較無需求，但基本上擁有軍中各類武器操作的中、高階專長，教召就有很高機率常常「中獎」。

按軍方目前研議的教召規定，為滿足後備戰力「打的需求」，將解除編管八年限制，採「後退先用、精選適員」作法，由退伍第一年起向後逐年選充，無特定年限律定，未來教召遴選專長，將依兵役法第39條規定，得視軍事需要之軍職專長、階級及年齡訂定順序，實施教召，並透過資訊化選員，以確保選員及召訓公平。