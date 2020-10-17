共機48小時密集擾台3次 國防部：全程掌握 飛彈追監

國防部稍早發布即時軍事動態指出，今天下午一架共軍運8反潛機進入我國西南防空識別區，空軍立即派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。

根據國防部公開資訊顯示，這是繼前天晚上、昨天早上後，共軍運8機在48小時內第三度襲擾我西南空域，軍機擾台有越趨密集現象；且最近幾次運8機擾台路線高度類似，皆從西北往東南向飛進我西南部防空識別區，再180度轉向後飛回，離開我防空識別區。