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共機48小時密集擾台3次 國防部：全程掌握 飛彈追監

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
共軍運8反潛機。圖／國防部提供
共軍運8反潛機。圖／國防部提供

國防部稍早發布即時軍事動態指出，今天下午一架共軍運8反潛機進入我國西南防空識別區，空軍立即派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。

根據國防部公開資訊顯示，這是繼前天晚上、昨天早上後，共軍運8機在48小時內第三度襲擾我西南空域，軍機擾台有越趨密集現象；且最近幾次運8機擾台路線高度類似，皆從西北往東南向飛進我西南部防空識別區，再180度轉向後飛回，離開我防空識別區。

國防部長嚴德發7日時曾表示，今年共機頻擾我西南空域，國軍派遣戰機堅偵攔截，共耗費255億元；至於共機飛越海峽中線，嚴德發回應今年總計49架次，我方則出動76架次戰機因應，雙雙創下1990年以來最高紀錄；呼籲中共當局節制，應該共同維護台海的和平與安全，不要改變或破壞現狀。

國防部表示，一架共軍運8反潛機今天下午侵擾我西南空域。圖／國防部提供
國防部表示，一架共軍運8反潛機今天下午侵擾我西南空域。圖／國防部提供

國防部 嚴德發 戰機 中共

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