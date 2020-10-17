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白宮顧問：中國10到15年間 或將有能力攻台

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白宮安全顧問歐布萊恩。圖／德國之聲中文網
白宮安全顧問歐布萊恩。圖／德國之聲中文網

白宮安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）指出，中國目前或許還沒有做好入侵台灣的準備，但台灣必須強化防御能力，以應對未來可能面臨的攻擊或非軍事手段。

隨著台海局勢日益緊張，一些分析家推測，中國可能趁著美國大選後產生的混亂狀態，利用武力或其他手段實現統一台灣的目標。

歐布萊恩周五（10月16日）在阿斯本安全論壇（Aspen Securiy Forum）上表示，若中國以導彈攻擊台灣將會造成嚴重破壞。他認為中國可能選擇兩棲作戰方式攻台，但目前還不具備這種能力。

盡管如此，歐布萊恩指出，若台灣不強化防御能力，中國可能在「灰色地帶」游走，採取禁運、騷擾或其他行動來實施威嚇。

「我們告訴了台灣朋友，無論是兩棲登陸、導彈攻擊、灰色領域行動，台灣真的需要強化防御。」歐布萊恩表示：「台灣需要開始思考一些不對稱戰略和區域拒止戰略…壯大自己以抵御中國各種野心勃勃的侵略甚至是灰色領域行動。」

過去幾年間，中國不斷加強對台施壓，多次派遣軍機和船艦靠近台灣空域及海域。本周稍早之前，北京發布了模擬導彈和兩棲登陸軍事演習影片。與此同時，媒體報道稱台灣將向美國購買導彈防御系統。

法新社指出，數十年來台灣安全部分依賴於與美國的緊密關係。但華盛頓是否會在中國攻台時對台灣伸出援手一直存在模糊性。

歐布萊恩認為，雖然中國將大量導彈對準台灣，但目前並沒有攻打台灣打算。他表示不清楚中國若攻台能從中得到什麼，「如果他們採取行動，或許他們會因為肆意破壞台灣受到國際的唾棄」。

但歐布萊恩也點出，中國海軍正不斷壯大，或許在10或15年間，中國更有能力對台採取軍事行動。

美國《國防新聞》本周報道，美國正計劃對台出售多項武器系統，包括導彈以及「死神」（Reaper）無人偵察機。

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兩岸關係 台海 演習 北京

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