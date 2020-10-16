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金防部21日火砲射擊演練暫停民眾參觀 軍事迷嘆可惜
金防部年度重頭戲「聯合反登陸作戰」操演，每年都會擊發上百發的砲彈，是每年軍友與民眾必看的震撼演出，今年原訂10月21日清晨在金寧后湖陣地實施操演。軍方考量近期兩岸局勢緊張為由，全面停止對外開放，不少軍事迷大呼可惜。
軍方人士透露，這次沒開放主因是兩岸關係緊張，像7日登場的澎指部火砲射擊，也沒開放民眾參觀；且今年的規模沒有去年精采，加上烈嶼守備隊的戰車發生1死1傷事故後，正進行汰除，演習都沒參加，力度不若往年。
近日金門大清早傳出轟轟的火砲聲，起因是金防部進行火砲射擊預檢。演習周邊的村里長還通知村民，家中若有老人及小孩，要注意避免受到驚嚇。
金門縣議員董森堡表示，過去10多年來，每次的火砲演訓都會開放民眾參觀，今年在馬祖東引演訓也有開放民眾到場參觀，但現在兩岸氣氛緊張，金防部把開放民眾參觀的部分取消，很可惜。他坦言，近日的演習的確比較頻繁，算是兩岸關係近年來比較緊張的時刻。
金門縣長楊鎮浯表示，對目前兩岸的局勢，鄉親都相當憂心，大家都怕再這樣下去，恐怕會面臨不可控的風險。全台很多地方取消邀請民眾觀看軍演，應該是想低調進行，怕太過高調會刺激到大陸，發生不可控的狀況。
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