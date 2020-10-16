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共軍運8機24小時內2度擾台 國防部飛彈追監

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
共軍運8機。圖／國防部提供
共軍運8機。圖／國防部提供

國防部稍早發布即時軍事動態指出，今天一架共機運8反潛機進入我國西南防空識別區，空軍立即派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監；這也是繼昨晚後，共軍運8機在24小時內第二度擾我西南空域。

國防部長嚴德發7日時曾表示，今年共機頻擾我西南空域，國軍派遣戰機堅偵攔截，共耗費255億元；至於共機飛越海峽中線，嚴德發回應今年總計49架次，我方則出動76架次戰機因應，雙雙創下1990年以來最高紀錄；呼籲中共當局節制，應該共同維護台海的和平與安全，不要改變或破壞現狀。

【中央社／台北16日電】

空軍司令部今天表示，共軍1架運8反潛機上午侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍除了派遣空中巡邏兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控；這也是共軍自9月16日以來，第19度擾台。

空軍司令部今天上午曾指出，共軍1架運8反潛機昨晚（15日）侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。

國防部今天傍晚在官網「即時軍事動態」專區，發布16日共機動態相關資訊。根據10月公布的路線，除了7日為空警500預警機，9日為1架運8、1架運9外，今天、15日、11日、10日、8日、6日、4日、3日及1日，均為1架運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區。

根據國防部9月公布的路線，29日、23日、22日及21日分別有2架次的運8反潛機侵入台灣西南ADIZ；1架運8反潛機24日侵犯台灣西南ADIZ；19日共2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，以及1架運8反潛機進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。

9月18日有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機擾台，其中12架逾越海峽中線；16日共2架次運8反潛機侵入台灣西南ADIZ。

國防部表示，一架共軍運8反潛機今天侵擾我西南空域。圖／國防部提供
國防部表示，一架共軍運8反潛機今天侵擾我西南空域。圖／國防部提供

嚴德發 戰機 國防部 中共

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