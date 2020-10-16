「渣男說」引熱議 馮世寬：大家都重視全民國防就好了

退輔會主委馮世寬昨天以「渣男」批評民進黨智庫副執行長吳怡農的「全民皆兵」引發討論，馮世寬今天表示，大家都重視全民國防就好了。

馮世寬今天列席立法院院會，他到議場前被媒體詢問「渣男說」引發討論，馮世寬說大家都重視全民國防就好了，接著快步走進議場。

國防部長嚴德發今天表示，馮世寬昨天強調的是全民國防，全民國防是國防部近年來積極推動的，要凝聚全民國力來支持國防，呼應「自己的國家自己救」的概念，國土防衛屬於作戰防衛的一環，國防部近期也推動後備戰力改革，那就是落實國土防衛戰力提升，後備戰力改革從打、裝、編、訓做調整，逐步推動。

昨天東沙軍包機被迫折返，嚴德發說，當時中共在當地無論是周邊海空域都沒有任何軍演活動、沒有異常，中國海事局也沒有發布禁航公告，狀況都正常，適合國際飛航組織的飛航狀況，但發生昨天的狀況，希望中共當局遵守國際飛航安全，不要破壞國際飛航秩序。