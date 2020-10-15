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蘇紫雲：全民國防是政治精英更需擔負領導的概念

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲博士。圖／翻攝蘇紫雲臉書網頁
國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲博士。圖／翻攝蘇紫雲臉書網頁

國防部長、退輔會主委馮世寬今日以國防部「全民國防」政策，批評「壯闊台灣」創辦人吳怡農提出民眾在家當兵、組國土防衛部隊的構想。國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲博士認為，「全民國防」更著重物力等總體力量，但全民國防不能只靠國防部，而是跨部會、穿西裝的政治精英更需擔負領導的概念。

兩岸軍事對峙情勢升高之際，新境界文教基金會副執行長吳怡農日前公開主張「全民皆兵」，呼籲後備軍力應以社區為單位，由「在家當兵」的公民組成「國土防衛隊」。但曾任國防部長的馮世寬今在立法院一度為此批評吳為「渣男」，強調任何離開「全民國防」的主題都是錯誤的。其後在民進黨立委公開「敦促」下，他雖改口稱吳宜農是「充滿智慧的年輕人」，但仍指吳的主張，「我極不喜歡」。最後甚至明指，吳不能據此來創造自己獨特的形象，目的就是為了選舉。

馮世寬提出的「全民國防」，依據全民國防教育法第一條規範，定義是：推動全民國防教育，以增進全民之國防知識及全民防衛國家意識，健全國防發展，確保國家安全。

蘇紫雲認為，吳宜農「全民皆兵」的概念，是不分男女都要當兵；「全民國防」，則是以選擇性義務役為主，青壯男性的動員。他進一步深入表示，「全民國防」實則更著重物力等總體力量，他認為，全民國防不能只靠國防部，而是「跨部會、穿西裝的政治精英更需擔負領導的概念」。

蘇紫雲認為，「全民皆兵」只是「全民國防」下後備動員政策選項之一，全民國防要解決的事務，範圍比前者大許多，如推動政治文化的轉變，以色列與新加坡都有徵兵制，前者甚至男女都要服兵役，兩國國防預算是高於教育預算，而台灣重文輕武，我國仍以教育預算最高；另外，地方政府有防衛動員作業室編組，但都淪為聊備一格的國軍救災的任務性編組，事後不付支援救災經費，這都需要推動「全民國防」觀念來轉化。

國防部 馮世寬

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