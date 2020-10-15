軍包機被香港要求返航！ 空軍：飛往東沙任務不受影響

立榮航空今天預計飛往東沙島的包機，遭到香港飛航區管中心以「飛經區域26000呎以下有危險活動」為由拒絕航班進入，被迫折返。不過依據民航局指出，港方事先並未發布關於當地有危險活動的飛航公告（NOTAM），我方已提醒對方未來應遵循國際慣例提前發布。

除了立榮之外，空軍C-130或專機隊，也會不定期飛往東沙，執行物資運輸、傷患後送、長官視導等任務。空軍表示，未來飛往東沙的任務仍然照常進行，並不會受此事件影響。

退伍飛官指出，東沙機場是1960年代越戰期間由美軍協助我方興建，作為緊急備降場之用。目前空軍由屏東基地派遣一個基地勤務隊常駐東沙，管理機場運作。

空軍早在C-119與C-123運輸機時代就會飛往東沙。雖然東沙位處香港飛航情報區內，距離台北飛航情報區邊界超過50海里，但我方軍機飛往東沙，向來不會向香港區管中心報告。

空軍前往東沙的飛行高度在15000呎以下，遠低於一般國際航線，通過雙方飛航情報區交界的KAPLI檢查點就開始下降。港方在雷達上必然看得到我方軍機，但從來不會過問。